«Роскино» прокомментировало отстранение России от участия в фестивале Series Mania

Французское министерство культуры отменило показ российских проектов в рамках форума

Организаторы фестиваля сериалов Series Mania отозвали приглашение на участие «Роскино» в программе смотра. Как отметила пресс-служба «Роскино», показ российских проектов не состоится в рамках Series Mania. Фестиваль пройдет во Франции с 18 по 25 марта.

Управляющий директор Series Mania Лоуренс Херсберг сообщил изданию ScreenDaily, что на участие «Роскино» было наложено вето французским министерством культуры в рамках ответных мер на военный конфликт России в Украину.

«В настоящих обстоятельствах мы совместно с индустрией и Министерством культуры РФ проводим консультации и рассматриваем различные варианты переформатирования международной деятельности и присутствия российской индустрии на зарубежных рынках – о принятых решениях мы объявим позднее», — прокомментировала БК пресс-служба ведомства.

Кроме того, «Роскино» пока не получало информацию от организаторов других мероприятий. На данный момент ведомство следит за развитием ситуации.