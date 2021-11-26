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Комитет Госдумы поддержит запрет показа в интернете сцен с сексуальными девиациями

Автор: Виолетта Палий

26 ноября 2021

Данные предложения ранее обсуждались Общественным советом при Роскомнадзоре

Законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете, запрещающий демонстрацию сцен с какими-либо сексуальными девиациями, будет поддержан комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщила «Ведомостям» глава комитета Нина Останина. 

«Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», – рассказала Останина. По словам депутата, она планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и для всех пользователей интернета. Однако на согласование комитета подобный законопроект не поступал.

Авторы изменений предлагают убрать из ст. 6.21 КоАП РФ о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних словосочетание «среди несовершеннолетних», распространив ее действие на всех пользователей сети, и добавить к «нетрадиционным сексуальным отношениям» словосочетание «сексуальные девиации».

«Безусловно, сейчас в законе есть норма, которая допускает показ сцен, с художественной точки зрения раскрывающих чувства героев, но сейчас речь идет об излишествах, о том, когда переступается нравственная черта», – заключила Останина.

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