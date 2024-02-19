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МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм»

Автор: БК

19 февраля 2024

Федор Щербаков занимал руководящую должность с сентября 2020 года

Медиамеденджер и руководитель киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков объявлен в розыск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на базу ведомства МВД России.

Розыск ведется по уголовной статье, однако детали не уточняются.

Щербаков имел опыт работы в госкорпорациях и коммерческих структурах самого разного профиля, занимал должности пресс-секретаря Полпреда Президента в ЮФО и вице-губернатора Волгоградской области, а также являлся создателем холдинга 1MI. 

Менеджер был назначен на должность генерального директора «Ленфильма» в сентябре 2020 года.

фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»

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