МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм»
Автор: БК
19 февраля 2024
Федор Щербаков занимал руководящую должность с сентября 2020 года
Медиамеденджер и руководитель киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков объявлен в розыск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на базу ведомства МВД России.
Розыск ведется по уголовной статье, однако детали не уточняются.
Щербаков имел опыт работы в госкорпорациях и коммерческих структурах самого разного профиля, занимал должности пресс-секретаря Полпреда Президента в ЮФО и вице-губернатора Волгоградской области, а также являлся создателем холдинга 1MI.
Менеджер был назначен на должность генерального директора «Ленфильма» в сентябре 2020 года.
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
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