«Дни короткометражного кино» объявили о старте приема заявок

Призовой фонд международного кинофестиваля составляет 2 млн рублей

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) начал приём заявок на участие, который продлится до 20 октября включительно.

Принять участие могут российские и зарубежные фильмы с участием российских кинематографистов хронометражем до 30 минут, снятые в 2021-2022 гг. в категориях:

• «Игровые короткометражные фильмы»;

• «Документальные фильмы»;

• «Анимационные фильмы».

Картины принимаются на русском языке или с русскими субтитрами. Заполнить анкету необходимо на платформе: www.script.moviestart.ru

Работы оценит экспертный совет, состоящий из продюсеров, режиссеров, киноведов. Лауреатов наград в профессиональных направлениях определит Гильдия Союза кинематографистов России.

Суммарный призовой фонд Фестиваля составляет 2 млн рублей. Награда будет распределена между категориями:

• «Лучший игровой фильм» — 350 тысяч рублей;

• «Лучшая режиссура», по мнению Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России» — 150 тысяч рублей;

• Спецприз «За лучшую операторскую работу», по мнению Гильдии операторов Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;

• Спецприз «За лучшую продюсерскую работу», по мнению Гильдии организаторов производства Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;

• Спецприз «За лучшую актерскую игру», по мнению Гильдии актеров Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;

• Спецприз «За лучший сценарий», по мнению Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;

• «Лучший документальный фильм» — 300 тысяч рублей;

• «Лучший анимационный фильм» — 300 тысяч рублей.

Награждение победителей пройдет в рамках «Ночи короткого метра» 21 декабря.

Победитель в номинации «Зрительские симпатии» будет определён по итогам зрительского голосования на сайте www.shortday.ru. Проголосовать можно с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Приз в данной категории составляет 300 тысяч рублей. Также в период с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года в регионах России и на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы программ Фестиваля в рамках Эха «Дней короткометражного кино».

Организатор – продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.