top banner

«Дни короткометражного кино» объявили о старте приема заявок

Автор: БК

20 сентября 2022

Призовой фонд международного кинофестиваля составляет 2 млн рублей

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) начал приём заявок на участие, который продлится до 20 октября включительно.

Принять участие могут российские и зарубежные фильмы с участием российских кинематографистов хронометражем до 30 минут, снятые в 2021-2022 гг. в категориях:
• «Игровые короткометражные фильмы»;
• «Документальные фильмы»;
• «Анимационные фильмы».

Картины принимаются на русском языке или с русскими субтитрами. Заполнить анкету необходимо на платформе: www.script.moviestart.ru

Работы оценит экспертный совет, состоящий из продюсеров, режиссеров, киноведов. Лауреатов наград в профессиональных направлениях определит Гильдия Союза кинематографистов России.

Суммарный призовой фонд Фестиваля составляет 2 млн рублей. Награда будет распределена между категориями:
• «Лучший игровой фильм» — 350 тысяч рублей;
• «Лучшая режиссура», по мнению Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России» — 150 тысяч рублей;
• Спецприз «За лучшую операторскую работу», по мнению Гильдии операторов Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;
• Спецприз «За лучшую продюсерскую работу», по мнению Гильдии организаторов производства Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;
• Спецприз «За лучшую актерскую игру», по мнению Гильдии актеров Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;
• Спецприз «За лучший сценарий», по мнению Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России — 150 тысяч рублей;
• «Лучший документальный фильм» — 300 тысяч рублей;
• «Лучший анимационный фильм» — 300 тысяч рублей.

Награждение победителей пройдет в рамках «Ночи короткого метра» 21 декабря.

Победитель в номинации «Зрительские симпатии» будет определён по итогам зрительского голосования на сайте www.shortday.ru. Проголосовать можно с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Приз в данной категории составляет 300 тысяч рублей. Также в период с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года в регионах России и на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы программ Фестиваля в рамках Эха «Дней короткометражного кино». 

Организатор – продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино назвал фильмы независимых компаний, которые получат господдержку
Подробнее
Продюсеры, прокатчики и кинотеатры могут лишиться госсубсидий за «антипатриотические действия» 
Подробнее
Рынок кинопроектов Potential Project Market 2022  объявил программу
Подробнее
В Санкт-Петербурге откроется выставка-путешествие по творчеству Алексея Балабанова
Подробнее
Стали известны даты проведения региональной версии Beat Film Festival
Подробнее
Число ссылок с пиратским контентом растет после ухода зарубежных кинокомпаний из России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Три тысячи лет желаний» вновь первый
Подробнее
В команду руководителей AFM вошли Мэтью Томпсон и Кэтрин Джирард-Кобб
Подробнее
Okko, «Место силы» и «Студия 24» запускают курс для шоураннеров
Подробнее
Экс-руководитель направления работы с артистами Spotify в России присоединился к команде «Яндекса»
Подробнее
Касса четверга: «Три тысячи лет желаний» стал лидером уикенда
Подробнее
В Сочи начал работу фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Продюсер Андрей Бегунов возглавил компанию «Киностудия КИТ»
Подробнее
Предпродажи уикенда: новый «Джиперс Криперс» обходит хоррор «Дитя тьмы: Первая жертва»
Подробнее
Официальная касса России: «Три тысячи лет желаний» стартовали выше прогнозов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 сентября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Три тысячи лет желаний» вновь первый
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Капельник»
Подробнее
В столице состоялась премьера фильма «Кэт»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Горемыки»
Подробнее