«Дни короткометражного кино» объявили состав жюри, внеконкурсную и образовательную программы

В жюри вошли Евгений Герасимов, Антон Филипенко, Андрей Богатырев

XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) пройдет с 14 по 21 декабря 2024 года в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России, АНО «Интеграция». Центральной площадкой смотров станет кинотеатр Музея Москвы. Открытие фестиваля состоится в event-пространстве «Золото» (театр «Одеон»).

Председателем жюри выступит председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям, председатель Московской организации Союза кинематографистов РФ, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Театр на Малой Ордынке», художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Московский академический театр сатиры», народный артист России Евгений Герасимов. В работе жюри примут участие актер театра и кино, режиссер и сценарист Антон Филипенко (ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ, ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ, «Вика-ураган», «Ненастье»); режиссер, продюсер Андрей Богатырев (ЛЕГЕНДА О САМБО, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, «Вампиры средней полосы», «Иуда»); президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш (Абрамова); основатель кинодистрибуционной компании Indian Films в России и компании Zakaria Entertainment (Индия) Назим Тасин; главный редактор платформы Okko Кристина Ширшова; генеральный директор «Монументал Пикчерс», продюсер «Монументал Вижн» Полина Шлихт (Россия-Германия).

В состав жюри поколения TikTok войдут актриса Таисья Калинина (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, ОБЕ ДВЕ, «Трасса»); актер Тимофей Кочнев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Киберпапа», ЛЕТО. НУЛЕВЫЕ, «Актрисы»); актер Петр Натаров («Пищеблок», «Хрустальный», «Дыхание мертвого леса», ТУР С ИВАНУШКАМИ).

На сегодняшний день прием заявок завершен, в шорт-лист фестиваля попали 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и впервые 5 премьерных нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции.

Помимо конкурсных показов гостей фестиваля ждут внеконкурсная, образовательная, деловая и специальная программы.

Во внеконкурсной программе представлены проект киностудии им. Горького «Международные киноэкспедиции»; анимационные программы «Мои любимые животные», «Поэзия противоречий»; игровые программы «Шаг навстречу», «На один день старше» и «Возвращение домой»; документальные программы «Снято на Дальнем Востоке», кино для всей семьи «Родные места».

В рамках образовательной программы пройдут:

питчинг сценарной лаборатории «Формула пути» , в жюри которого войдут представители ведущих онлайн-платформ и продюсерских компаний;

, в жюри которого войдут представители ведущих онлайн-платформ и продюсерских компаний; питчинг региональных киностартапов ;

; интерактивный мастер-класс актрисы Розы Хайруллиной ;

; мастер-класс «Импровизация — творческий процесс от импульса к действию, от действия к слову» , который проведет режиссер, актриса театра и кино Анастасия Имамова ;

, который проведет режиссер, актриса театра и кино ; мастер-класс Андрея Гладкова « Генеративные нейросети для создания видео» ; круглый стол «Среднее профессиональное образование как ключ к решению кадрового вопроса в кино и телевидении» ;

« ; круглый стол ; мастер-класс «Речь как инструмент коммуникации» ;

; объявление победителей II Международного конкурса генеративных Ai-фильмов; круглый стол « Короткий метр, большие идеи: семейные ценности в эпоху цифровых форматов» ;

; мастер-класс по художественному гриму «Спецэффекты в гриме: создаем терминатора» и «Интерактив с художником по гриму: создай безумного шляпника» с педагогом школы Останкино Светланой Алексиковой ;

и с педагогом школы Останкино ; мастер-класс Максима Башорина «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?»; мастер-класс Дениса Сивцева «Композитор в кино».

В рамках фестиваля также проводится исследование рынка короткометражного кино совместно с исследовательской компанией Wanta Group, создателем проекта «Наука о кино» и молодежным центром Союза кинематографистов России. Итоги исследования будут представлены на открытии деловой программы, 14-го декабря.

На закрытии фестиваля будут объявлены лауреаты конкурсной программы в следующих номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший нейросетевой фильм», «Лучший фильм по мнению Жюри поколения тик-тока», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучшая продюсерская работа», «Лучшая актерская игра», «Лучший сценарий».

Общий призовой фонд составит 1 500 000 рублей.