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Бакур Бакурадзе получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Шанхае

Автор: Илья Кувшинов

22 июня 2024

Главный приз смотра достался казахской ленте «Развод»

26-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) назвал лауреатов на торжественной церемонии в Большом театре Шанхая.

«Золотой кубок» за лучшую режиссерскую работу получил Бакур Бакурадзе за фильм СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ.

В центре сюжета – трогательная история мужской дружбы двух друзей, живущих в Москве и Тбилиси, которые не виделись тридцать лет и нашли друг друга в соцсетях. Главные роли в картине исполнили Леван Гоголадзе и сам Бакурадзе.

Картина была снята в России и Грузии при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Главная награда смотра досталась казахской ленте РАЗВОД Данияра Саламата. Помимо этого, она также удостоилась приза за лучшую женскую роль.

Фото: официальный сайт фестиваля

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