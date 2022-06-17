Платформа «Смотрим» представила серию летних новинок

Премьеры сериалов, анимационных проектов, а также фильмов пройдут до конца августа

Медиаплатформа ВГТРК «Смотрим» анонсировала выход более 200 часов премьер кино, сериалов, документальных и анимационных проектов, которые появятся в свободном доступен на платформе этим летом. Кампания «Смотрим летом» стартует в ночь на субботу 18 июня и продлится до конца августа.

В ночь на 18 июня состоится премьера 12-серийной исторической драмы «Елизавета». Показ истории восхождения на трон юной Елизаветы (Юлия Хлынина), дочери Петра I (Александр Балуев) ожидался в эфире с начала марта, однако ее выход был отложен. Этим летом подписчики и пользователи платформы «Смотрим» смогут посмотреть сериал в любом предпочитаемом формате: в приложении «Смотрим» для телефонов, планшетов и Смарт-ТВ или в обновленной веб-версии платформы.

Также зрителям станут доступны 15 разножанровых сериалов, в числе которых: классические драмы («Цена молчания», «Вспомни меня»), современные и ретро-мелодрамы («Завод», «Розы на стекле»), детективы («Угрозы», «Зацепка»), мистический триллер («Ловец снов»), биографическая драма («Эйнштейн. Теория любви»).

Кроме того, библиотека платформы пополнится полнометражными фильмами, среди которых заявлена драма режиссера Дмитрия Месхиева ДВА БИЛЕТА ДОМОЙ.

Поклонники документалистики этим летом на «Смотрим» смогут посмотреть подборку премьерного российского и зарубежного документального кино, в том числе проекты АДМИРАЛ КОЛЧАК. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЗА РОССИЮ и ТАБЛОИД.

Александр Нечаев, заместитель Генерального директора ВГТРК: «К запуску кампании «Смотрим летом» мы полностью обновили приложение и веб-версию платформы, постаравшись сделать их максимально удобными для наших пользователей в России и за её пределами. Постепенно к редакционной работе подключаются филиалы в регионах, а они у ВГТРК есть во всех субъектах России. Это значит, что каждый пользователь «Смотрим» получает доступ не только к федеральному, но и локальному медиаконтенту, регионализированному вещанию, в которое интегрированы новости и актуальная информация каждого города или региона нашей огромной страны. Ну и смотрим летом двести премьерных часов, начиная с долгожданной «Елизаветы» — для всех, бесплатно и без регистрации. Осенний пакет премьер уже формируется».