Фонд Александра Сокурова начал прием заявок на третий конкурс кинодебютов

Проект могут подать начинающие кинематографисты со всей России до 1 декабря

Некоммерческий Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» запустил третий Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России». Начинающие кинематографисты со всей России могут отправить проект игрового полнометражного фильма до 1 декабря.

Лучший проект будет реализован при полной профессиональной поддержке Фонда «Пример интонации», художественным руководителем фильма выступит Александр Николаевич Сокуров. Команда Фонда обеспечит победителя всеми нужными техническими, художественными и кадровыми ресурсами.

В 2020 году победительницей конкурса стала Тина Мастафова с проектом игрового полнометражного фильма ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО. В 2021 году конкурс проводился среди документальных проектов – фильмы Анны Каториной, Константина Селина и Алексея Базюка будут выпущены в 2022 году.

Отправить заявки на конкурс «Региональное кино России» 2022 можно до 1 декабря. Действие фильма должно происходить в России, а содержание должно раскрывать особенности жизни людей в регионах страны. На первом этапе отбора будет собран лонг-лист из 45 заявок, который определит сценарный отдел Фонда «‎Пример интонации». Шорт-лист из 25 проектов назовет редакторская группа журнала «Сеанс». Победителя и двух лауреатов федерального конкурса объявит Экспертный совет, состав которого станет известен позднее.

Подробные правила можно найти по ссылке — http://sokurov.fund/contest.

В 2022 году кинокомпания «Пионер» вновь поддержит в прокате фильмы победителей конкурса «Региональное кино России».