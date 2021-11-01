top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд Александра Сокурова начал прием заявок на третий конкурс кинодебютов

Фонд Александра Сокурова начал прием заявок на третий конкурс кинодебютов

Автор: Виолетта Палий

1 ноября 2021

Проект могут подать начинающие кинематографисты со всей России до 1 декабря

Некоммерческий Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» запустил третий Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России». Начинающие кинематографисты со всей России могут отправить проект игрового полнометражного фильма до 1 декабря.

Лучший проект будет реализован при полной профессиональной поддержке Фонда «Пример интонации», художественным руководителем фильма выступит Александр Николаевич Сокуров. Команда Фонда обеспечит победителя всеми нужными техническими, художественными и кадровыми ресурсами.

В 2020 году победительницей конкурса стала Тина Мастафова с проектом игрового полнометражного фильма ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО. В 2021 году конкурс проводился среди документальных проектов – фильмы Анны Каториной, Константина Селина и Алексея Базюка будут выпущены в 2022 году. 

Отправить заявки на конкурс «Региональное кино России» 2022 можно до 1 декабря. Действие фильма должно происходить в России, а содержание должно раскрывать особенности жизни людей в регионах страны. На первом этапе отбора будет собран лонг-лист из 45 заявок, который определит сценарный отдел Фонда «‎Пример интонации». Шорт-лист из 25 проектов назовет редакторская группа журнала «Сеанс». Победителя и двух лауреатов федерального конкурса объявит Экспертный совет, состав которого станет известен позднее.

Подробные правила можно найти по ссылке — http://sokurov.fund/contest

В 2022 году кинокомпания «Пионер» вновь поддержит в прокате фильмы победителей конкурса «Региональное кино России».

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Министерство культуры России утвердило новую форму кинобилета
Подробнее
Start представил новинки ноября 2021 года
Подробнее
Кинотеатры мира в рамках ковидных ограничений
Подробнее
Школа «Индустрия» запускает кинопрограммы с экспертами, работавшими с Netflix, HBO и Disney
Подробнее
К концу года мировой бокс-офис может достигнуть $22 млрд
Подробнее
Okko анонсировал обновления библиотеки в ноябре 2021 года
Подробнее
MIPCOM 2021 подвел итоги работы
Подробнее
Надежда Мотина запускает новую компанию Arna Media
Подробнее
«Амедиатека» анонсировала новинки ноября 2021 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбился мультфильм «Кощей. Начало»
Подробнее
Объявлена программа Russian Film Week в Великобритании
Подробнее
Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»
Подробнее
В России будет запущен стриминговый сервис Cinezen с авторскими проектами
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 25 по 31 октября
Подробнее
ViP Play рассказал о новинках ноября 2021 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28−31 октября
Подробнее
Стали известны лауреаты кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 октября 2021 года
Подробнее
Касса четверга: «Кощей. Начало» стартовал с первой строчки
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «Кощей: начало» и «Ледяной демон» поделили лидерство
Подробнее