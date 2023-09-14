Автор проекта «ещенепознер» снял фильм с Иваном Ургантом
Автор: Илья Кувшинов
14 сентября 2023
Производством проекта занимается Фонд Александра Сокурова «Пример интонации»
Журналист Николай Солодников, известный по YouTube-проектам «ещенепознер» и «солодовников», завершил съемки своего режиссерского дебюта. Об этом сообщает телеграм-канал журнала «Сеанс».
Одну из главных ролей в картине исполнил Иван Ургант. Съемки проекта, производством которого занимается Фонд Александра Сокурова «Пример интонации», проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области.
Директор фонда Николай Янкин подтвердил, что съемочный период действительно завершен, отметив, что для Урганта это будет первая драматическая роль в кино.
Название картины и ее сюжет пока держатся в секрете. Предполагаемая дата релиза также будет объявлена позднее.
Фото: «Сеанс»
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