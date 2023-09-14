Автор проекта «ещенепознер» снял фильм с Иваном Ургантом

Производством проекта занимается Фонд Александра Сокурова «Пример интонации»

Журналист Николай Солодников, известный по YouTube-проектам «ещенепознер» и «солодовников», завершил съемки своего режиссерского дебюта. Об этом сообщает телеграм-канал журнала «Сеанс».

Одну из главных ролей в картине исполнил Иван Ургант. Съемки проекта, производством которого занимается Фонд Александра Сокурова «Пример интонации», проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области.

Директор фонда Николай Янкин подтвердил, что съемочный период действительно завершен, отметив, что для Урганта это будет первая драматическая роль в кино.

Название картины и ее сюжет пока держатся в секрете. Предполагаемая дата релиза также будет объявлена позднее.

Фото: «Сеанс»