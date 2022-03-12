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Sony Pictures приостанавливает всю деятельность в России

Автор: Виолетта Палий

12 марта 2022

Речь идет о заморозке сделок по цифровым релизам и показам фильмов на ТВ

Компания Sony Pictures заявила о приостановке всей деятельности на территории России из-за ситуации на Украине.

Как указано в заявлении, компания уже отложила цифровые релизы своих проектов, в частности, фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, а также заморозила сделки по дистрибуции контента на ТВ. Кроме того, компания ограничила российским пользователям доступ к аниме-сервису Crunchyroll.

1 марта Sony Pictures временно прекратила кинотеатральный показ своих фильмов в России. Изменения, в частности, коснулись проекта МОРБИУС.

Ранее источники БК сообщили, что компания Sony не будет прокатывать фильм АМПИР V. Картина остаётся на прежней дате, 31 марта. Также российский мультфильм ФИННИК в ближайшее время сменит дистрибьютора.

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