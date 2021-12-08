Федор Соснов назначен исполнительным директором Фонда кино
Автор: БК
8 декабря 2021
Срок его полномочий составит три года
Федор Соснов, занимавший должность врио главы Фонда кино с декабря 2020 года, назначен исполнительным директором Фонда сроком на три года. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Соснова Федора Геннадьевича исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии сроком на три года», — отмечено в документе.
С 2018 года по декабрь 2020-го исполнительным директором Фонда кино был Вячеслав Тельнов. Ранее он также занимал пост главы Госфильмофонда.
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