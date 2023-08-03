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РОСКИНО покажет съемочные локации Санкт-Петербурга южнокорейским кинематографистам

Автор: БК

3 августа 2023

Продюсеры из Южной Кореи также примут участие в деловой программе фестиваля ВЫБОРГ 2023

С 3 по 8 августа в рамках проекта Filming Locations in Russia («Продвижение российских регионов как кинолокаций») РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует тур для продюсеров из Южной Кореи. Азиатские кинематографисты ознакомятся со съемочными локациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Гости своими глазами увидят места, доступные для проведения съемок: программа тура включает в себя не только исторический центр города или районы с архитектурой советской эпохи, но и современные городские кластеры.

Южнокорейская делегация примет участие в круглом столе «Россия и Южная Корея: возможности копродукции и сотрудничества», который пройдет 5 августа в рамках кинофестиваля ВЫБОРГ 2023. Помимо зарубежных гостей, спикерами на мероприятии также выступят российские продюсеры и другие представители индустрии.

В этот же день, 5 августа, ROSKINO Academy запланировала образовательные семинары с участием азиатских коллег: генеральный директор компании по локейшн-менеджменту LOMARO Ким Тхэ Ен и продюсер компании 4Entertainment Кан Юн Сон расскажут о важности и особенности локейшн-скаутинга в процессе производства, а вице-президент отдела драматического производства компании Wemad Ким Юн Сон поделится особенностями продюсирования и другими секретами успеха корейских мелодрам.

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