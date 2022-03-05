top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Союз кинематографистов России создал Фонд поддержки регионального кино

Союз кинематографистов России создал Фонд поддержки регионального кино

Автор: БК

5 марта 2022

С 10 марта начнется прием заявок на конкурс документальных фильмов

Союз кинематографистов России объявил о создании Фонда поддержки регионального кино. Первым проектом при поддержке фонда станет конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» с суммарным бюджетом на производство 150 млн рублей. Из этой суммы 50% будут направлены на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, другие 50% – на создание коротких метров длительностью 15-25 минут.

Организация будет сопровождать проекты на всех этапах реализации. Отбор проектов включает в себя рассмотрение заявки и проведение собеседования с заявителями. Проекты будут реализовываться с участием продюсеров фонда.

Прием заявок на конкурс начнется 10 марта на платформе www.script.moviestart.ru.

Также организация в текущем году будет участвовать в соорганизации конкурса социальных роликов «Хорошая история» и проведении лаборатории неигрового кино по предложению Павла Печенкина.

В состав Совета фонда вошли: Лариса Солоницына (председатель Совета) –первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России, директор ФГБУК «Государственный центральный музей кино»; министр культуры Калининградской области Андрей Ермак; генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая; постоянный представитель губернатора Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков; министр культуры и духовного развития Республики Саха Юрий Куприянов; генеральный директор ПЦ «Киновек» Михаил Калинин; директор Международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин; руководитель документальных программ ВГТРК Мария Финкельштейн; руководитель Молодёжного центра Союза кинематографистов России, руководитель Всероссийского молодёжного кинофорума Дмитрий Якунин.

Подробности о деятельности Фонда и конкурсе «Россия-взгляд в будущее» можно будет узнать на сайте www.fundregion.ru после 10 марта 2022 года.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Независимые дистрибьюторы прокомментировали текущую ситуацию в кинопрокате
Подробнее
Голливудские студии рассматривают возможность отмены своих премьер в России
Подробнее
Disney временно прекращает выпуск своих фильмов в России
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Megogo завершает работу в России
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров России попросила помощи у властей
Подробнее
Олег Березин покидает пост председателя Ассоциации владельцев кинотеатров
Подробнее
«Роскино» прокомментировало отстранение России от участия в фестивале Series Mania
Подробнее
Роспотребнадзор рекомендует отменить ограничение заполняемости залов в кинотеатрах
Подробнее
Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России
Подробнее
Warner Bros. и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России
Подробнее
ВГТРК и Первый канал приостановили членство в Европейском вещательном союзе
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Megogo недоступен в России из-за технических сложностей
Подробнее
«Дождь» и «Эхо Москвы» заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ
Подробнее
Международный форум «Российский кинобизнес» может быть перенесен
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 марта 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта
Подробнее
Международная касса: «Анчартед» вновь занимает первую строчку
Подробнее
Официальная касса России: «Анчартед: на картах не значится» вновь лидирует
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Хочу замуж» опережает «День слепого Валентина»
Подробнее