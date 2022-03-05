Союз кинематографистов России создал Фонд поддержки регионального кино

С 10 марта начнется прием заявок на конкурс документальных фильмов

Союз кинематографистов России объявил о создании Фонда поддержки регионального кино. Первым проектом при поддержке фонда станет конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» с суммарным бюджетом на производство 150 млн рублей. Из этой суммы 50% будут направлены на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, другие 50% – на создание коротких метров длительностью 15-25 минут.

Организация будет сопровождать проекты на всех этапах реализации. Отбор проектов включает в себя рассмотрение заявки и проведение собеседования с заявителями. Проекты будут реализовываться с участием продюсеров фонда.

Прием заявок на конкурс начнется 10 марта на платформе www.script.moviestart.ru.

Также организация в текущем году будет участвовать в соорганизации конкурса социальных роликов «Хорошая история» и проведении лаборатории неигрового кино по предложению Павла Печенкина.

В состав Совета фонда вошли: Лариса Солоницына (председатель Совета) –первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России, директор ФГБУК «Государственный центральный музей кино»; министр культуры Калининградской области Андрей Ермак; генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая; постоянный представитель губернатора Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков; министр культуры и духовного развития Республики Саха Юрий Куприянов; генеральный директор ПЦ «Киновек» Михаил Калинин; директор Международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин; руководитель документальных программ ВГТРК Мария Финкельштейн; руководитель Молодёжного центра Союза кинематографистов России, руководитель Всероссийского молодёжного кинофорума Дмитрий Якунин.

Подробности о деятельности Фонда и конкурсе «Россия-взгляд в будущее» можно будет узнать на сайте www.fundregion.ru после 10 марта 2022 года.