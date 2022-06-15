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«Союзмультфильм» не успел заключить сделку со «Сбером» по созданию совместного предприятия

Автор: БК

15 июня 2022

Об этом сообщила глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева

«Союзмультфильм» не смог заключить сделку со «Сбером» по созданию совместного предприятия, заявила глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, у дочерней компании «Союзмультфильма» появился другой партнер вместо «Сбера». «В данный момент просто завершается подписание всех документов, поэтому я не могу сказать, но это открытый инвестиционный фонд, который будет партнером и будет гарантировать продолжение финансирования тех проектов, которые уже начаты», — заявила Слащева.

 

Глава студии отметила, что акционерное общество «Союзмультфильм» продолжает быть стопроцентным государственным активом.

 

В 2020 году «Сбер» и «Союзмультфильм» объявили о создании совместного предприятия. На первом этапе банк инвестировал более 1 млрд рублей. 

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