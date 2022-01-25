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В Санкт-Петербурге введут ограничения на посещение кинотеатров детьми и подростками

Автор: Виолетта Палий

25 января 2022

Несовершеннолетним запретят посещать места массового скопления людей

В Санкт-Петербурге детям и подросткам запретили посещать кинотеатры, музеи и другие места массового скопления людей. Данная мера вступит в силу с 28 января. В качестве зрителей несовершеннолетним также ограничат доступ на спортивные, зрелищные, торжественные, выставочные и досуговые события. 

Кроме того, согласно постановлению властей, будут переведены на удаленный формат работы все образовательные доппрограммы для детей и подростков вне школ. 

В Санкт-Петербурге за последние недели резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. Уже 11 января в городе выявили 1,5 тыс. заболевших, через неделю за сутки — 4 тыс. новых случаев, а 25 января инфекцию выявили у 9,7 тыс. человек. Нынешние показатели поставили новый максимум по числу выявленных заболевших за день, обновив рекорд 30 октября.

Наибольший уровень заболеваемости отмечается у подростков от 15 до 17 лет и взрослых 30-49 лет. Доля детей, заболевших омикрон-штаммом, выросла с 11 до 15%.

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