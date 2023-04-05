Петербург выделит 200 млн на поддержку кинопроизводства

Средства распределят на конкурсной основе

Администрация Санкт-Петербурга выделит 200 млн рублей кинематографистам, снимающим национальные фильмы на территории города в 2023 году. Постановление «О Порядке предоставления в 2023 году субсидий организациям кинематографии» подписал губернатор Александр Беглов.

Получателей субсидий определят по результатам конкурса. Средства будут предоставляться для создания российских фильмов на территории Петербурга с использованием его локаций, символик, природных, туристических или архитектурных объектов. Отбор будет проводиться в течение четырех месяцев после вступления постановления в силу.

В 2022 году общая сумма субсидий также составила 200 млн рублей, эти деньги были распределены между создателями более 30 проектов, в число которых попала картина Ники Стрижак ЗАГАДКИ ШАЛЯПИНА, документальная лента 20 ЛЕТ СО СМЕШАРИКАМИ, фильм Никиты Владимирова Я НА ПЕРЕМОТКЕ! с Андреем Бурковским, Ксенией Тепловой и Ириной Пеговой. С 2022 года соискателемя государственной поддержки могут стать не только некоммерческие организации, но и любые киностудии, организующие производство кинопродукции на территории Санкт-Петербурга.