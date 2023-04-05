«Святая Анна» назвала членов жюри

Фестиваль студенческих и дебютных проектов пройдет с 14 по 19 апреля

30-й юбилейный кинофестиваль «Святая Анна» опубликовал состав жюри. Председательствовать судьями киносмотра будет выпускница ВГИК последней мастерской С.А. Герасимова, режиссер и сценарист Лариса Садилова, чья картина ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ была номинирована на приз «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2019 году.

В жюри также вошли: оператор Сергей Трофимов («Монастырь», «Нулевой пациент», «Вертинский», ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ), режиссер документального кино Юлия Киселева (РОБОТ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ?, КИНОМАГНАТ, ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ), продюсер Николай Янкин (ТЕСНОТА, СМЫЧОК, КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ, ГЛУБОКИЕ РЕКИ), кинокритик Максим Семенов, актер Илья Глинников («Интерны», «Фитнес»).

Ранее был объявлен короткий список конкурса фестиваля, в который вошел 131 фильм: из них 55 премьер, 100 сняты как студенческие или выпускные работы в киношколах и на профессиональных курсах. В игровом конкурсе 81 картина, в документальном — 20, конкурс анимации составляют 30 работ.

Фестиваль «Святая Анна» проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Генеральный директор — Елена Цуканова; программный директор — Виктор Прокофьев.