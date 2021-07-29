Start анонсирует новинки августа

В августе на Start состоится премьера авторской комедии Виктора Шамирова о «Большая секунда». Режиссер расскажет в привычных для себя интонациях новую историю любви и творчестве, а также исполнит в проекте одну из главных ролей. Также выйдет продолжение сериала «Новенький» с Глебом Калюжным в главной роли. Создатели обещают более сложный, закрученный и резонансный сезон, ведь в основе сценария — реальные истории.

В июле на Start вышла заключительная серия третьего сезона «Содержанок», но 5 августа актеры проекта соберутся в студии ведущего Владимира Маркони и расскажут о проекте в первом выпуске проекта видеосервиса — Start Show.

С 6 августа — «Большая секунда» (оригинальный проект Start)

По сюжету авторской комедии Виктора Шамирова двое авторов, Костя и Кира, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои, преподаватели в музыкальной школе, Ростислав и Арина, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, Арина выдает нового коллегу за своего молодого человека. Настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей — переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.

С 12 августа — «Новенький» (второй сезон, оригинальный сериал Start)

Московский школьник Максим Плетнев, переехав из столицы в провинциальный Юровск, становится жертвой буллинга со стороны одноклассников. После дня рождения одноклассницы Сони Рябовой, зачинщицы травли, Макс бесследно пропадает. Его исчезновение переворачивает жизнь городка с ног на голову, попутно вскрывая ложь подростков и неприятные тайны взрослых.

Неожиданная эсэмэска, которую получают герои в конце первого сезона, доказывает, что Макс все-таки жив. Однако его возвращение становится поводом для расследования другой, еще более страшной тайны. События, случившиеся в Юровске в 1980-х, раскроют секреты взрослых, которые замалчивались более 30 лет. Возможно, не все взрослые здесь те, за кого себя выдают.

C 5 августа — «Start Show» (оригинальный проект)

Start запускает собственное шоу о главных проектах видеосервиса. В первом выпуске звезды «Содержанок» — Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Сабина Ахмедова и Игорь Миркурбанов соберутся в студии ведущего Владимира Маркони, чтобы рассказать о третьем сезоне проекта, вспомнить, как все начиналось, а также ответить на самые неожиданные вопросы.

C 12 августа — «Содержанки» (фильм о фильме)

Эксклюзивные кадры и интервью создателей о том, как снимали третий сезон киносериала о гламурной московской жизни — «Содержанки».

С 17 августа — «Короче» (второй сезон)

Новые истории о том, что волнует тридцатилетних. Работа, друзья, личная жизнь и многое-многое другое. Герой пытается построить серьезные отношения с девушкой, которую, как ему кажется, он любит по-настоящему, Героиня борется с комплексами, знакомится с парнями и встречает «того самого». Оба стоят на пороге нового этапа жизни, в котором есть место и романтическим домашним вечерам, и ссорам, ревности, изменам и расставаниям.

С 7 августа — «Выход есть» (второй сезон, сериал из коллекции Walter Presents)

Невероятного богатства подчас недостаточно, чтобы побороть скуку и заполнить пустоту в душе. Четверо друзей, короли финансовой элиты, нашли свой выход: секс, наркотики и насилие. В новом сезоне герои организовали инсайдерскую торговлю, которая кажется очень прибыльной. Смогут ли они остановиться на этом опасном пути, прежде чем погубят себя и свои семьи?

С 21 августа — «Фитнес» (пятый сезон, оригинальный сериал Start)

В новом сезоне помимо знакомых героев зрителей ждут новые персонажи, а также неожиданные сюжетные повороты. Ася и Борис станут предпринимателями, Олег попробует себя в видеоблогинге, а Полина будет искать свою любовь неординарными методами.

С 23 августа — «Будь моим Кириллом»

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Герои записываются в одну секцию по бегу, чтобы начать убегать от проблем вместе.

С 25 августа — «Конец людей» (сериал из коллекции Walter Presents)

Восемнадцатилетняя Летиция бесследно пропадает в провинциальном французском городе. Ранним утром ее скутер находят брошенным перед домом. Местная полиция во главе с присланным из центра следователем воспроизводит последние часы жизни девушки и устанавливает главного подозреваемого, но найти тело им не удается. Сериал основан на реальной истории исчезновения, которая потрясла Францию. Он рассказывает о последствиях для семьи Летиции, показывает провалы полиции, судебной системы и, в конечном счете, самого правительства.

С 28 августа — «Удали меня» (эксклюзивно на Start)

Норвежский сериал о девочках-подростках, Марион и Марит. Весной лучшие подруги отправляются на традиционный школьный праздник, на котором ревность и невинная шутка навсегда меняют их жизни.

С 30 августа — «Обет на крови» (третий сезон, сериал из коллекции Walter Presents)

Хьюго — высокопоставленный чиновник, Мариус — опасный преступник, который вышел из тюрьмы и не стремится к мирной жизни. У этих двоих не было ничего общего, пока их дочери не стали лучшими подругами. Невинная дружба приводит к драматическим последствиям для обеих семей. В новом сезоне криминальной драмы Хьюго увольняют из налоговых органов, а Служба налоговой информации и расследований предлагает ему рискованную сделку, которая вновь сведет его с Мариусом и его женой Китти.

29.07.2021 Автор: Виолетта Палий