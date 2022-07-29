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Start представил обновления библиотеки в августе 2022 года

Автор: БК

29 июля 2022

«Новенькие», оригинальные проекты и зарубежные релизы

СЕРИАЛЫ
C 10 августа — «Новенькие»
Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девчонки из компании, Леры, он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь. В ролях: Глеб Калюжный, Анна Демидова, Виталий Щербина, Елизавета Запорожец, Анар, Иван Непомнящий и другие.

4 августа — заключительная серия оригинального проекта «Жиза»
Доведенные до отчаяния 15-летние детдомовцы — самая красивая девочка класса Полина и безответно влюбленный в нее Якут — решают сбежать из маленького провинциального городка, украв деньги главаря местной подростковой банды. Но побег полон смертельных опасностей. Справятся ли ребята и что ждет их в новой жизни? В ролях: Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Александр Робак, Григорий Верник, Арсений Робак, Екатерина Карташова и другие.

2, 9, 16, 23, 30 августа — четвертый сезон оригинального сериала «ИП Пирогова»
Бизнес Веры Пироговой лежит в руинах: помещение опечатано, доверие клиентов подорвано. Члены семьи готовы взяться за любое дело, лишь бы немного подзаработать, но сама Вера во что бы то ни стало намерена вернуть репутацию и любимое кафе. В надежде выиграть 3 000 000 рублей и выкупить кондитерскую она участвует в кулинарном шоу «Лучший кондитер России». Однако соревнование оборачивается чередой не самых приятных сюрпризов. В личной жизни тоже все непросто: у Андрея появилась девушка Женя и Вера поневоле оказывается втянута в борьбу не только за бизнес, но и за любовь. В ролях: Елена Подкаминская, Александр Константинов, Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный, Алексей Агранович, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Василина Юсковец, Кристина Кучеренко, Наиль Абдрахманов и другие.

3 августа — заключительная серия второго сезона проекта «Швабра»
Анну Швабрину и капитана Вершинина ждут новые испытания судьбы. Главные герои пытаются наладить свою личную жизнь — свадьба, будущие дети… Однако на пути к их общему счастью встанет Фатум. Что придется пройти Анне и Вершинину, чтобы быть вместе?

1, 8, 15, 22 августа — «Дьявольский судья»
Судья Кан способен приговорить к расстрелу человека, который решился на теракт от отчаяния. Или его безжалостность — лишь иллюзия? Никто не знает, каков главный герой на самом деле. Хотя каждый день в прямом эфире самого рейтингового реалити-шоу миллионы зрителей видят, как он бросает вызов самым влиятельным людям Кореи.

В августе — «Любовь напоказ» (новые серии 3 раза в неделю)
Любвеобильный наследник богатейшей семьи Керем каждое утро просыпается с новой девушкой. Айше работает швеей на одном из ткацких производств его отца, а два ее строгих старших брата не подпускают к ней ни одного парня. Но что будет, если Керем по-настоящему полюбит Айше?

С 17 августа — «Космический Доктор Кот»
История про Кота, который живет в вымышленной галактике и работает доктором. Космический Доктор Кот летает на космолете и помогает жителям разных планет. В каждой серии добрый Доктор Кот дает рецепты простой и здоровой пищи, советы по безопасности, здоровому образу жизни и гигиене.

 

ФИЛЬМЫ

В августе — СТРАНА САША
Сюжет основан на одноименной книге Галы Узрютовой. История рассказывает о 17-летнем подростке Саше, который не может определиться, куда поступать, и избегает серьезных отношений с девушками. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют его повзрослеть.

С 11 августа — «Жиза», фильм о фильме
Как молодые актеры из «Жизы» вживались в роли независимых, не по годам взрослых, но очень ранимых детдомовцев? Съемки какой сцены из «Жизы» напомнили Никите Кологривому знаменитый эпизод из «Выжившего» с ДиКаприо? Какие трюки и романтические моменты снимать было сложнее всего? Ответы на все эти вопросы — в фильме о съемках сериала «Жиза».

С 13 августа — ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС
В жарком калифорнийском Палм-Спрингс на свадебной вечеринке встречаются беззаботный парень Найлз и сестра невесты Сара. Среди праздника они уединяются в пустыне, а на утро понимают, что попали во временную петлю и вынуждены проживать один и тот же день снова и снова. 

С 5 августа — ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Пришелец Фнип прилетает на Землю на космическом корабле, но терпит крушение. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди ему предстоит отправиться в большое путешествие, где он найдет новых друзей. Фнип пытается вернуться домой, однако у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы.

С 7 августа — ГЕРОЙ 
Открывая бизнес, Рахим Солтани занял крупную сумму, и вскоре его деловой партнер исчез вместе с деньгами. Не сумев погасить кредит, герой оказался в тюрьме. Во время двухдневного отпуска на свободу в руки осужденного попадает сумка с золотыми монетами. Этого хватит, чтобы закрыть часть долга, но Рахим решает вернуть сумку хозяину.

С 19 августа — ПЕСНЬ МОРЯ
История шестилетней Сирши и ее брата Бена. Они живут на небольшом острове с отцом-смотрителем маяка. Их мать, которая была шелки — человеком-тюленем, ушла в море вскоре после рождения Сирши. Когда брата и сестру увозят в город, они сбегают обратно — море зовет Сиршу, а волшебные способности, доставшиеся ей от матери, могут помочь и другим магическим существам. Теперь Бен и Сирша должны отправиться в фантастическое путешествие сквозь исчезающий мир магии и древних легенд.

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