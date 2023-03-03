Start стал лидером производства контента

Выпуск собственного контента у онлайн-сервисов вырос на одну пятую

Издание TelecomDaily, согласно результатам исследования «Российский рынок Originals», пришло к выводу, что онлайн-кинотеатр Start стал лидером по количеству и качеству контента собственного производства.

В течение 2022 года российские онлайн-кинотеатры выпустили 89 оригинальных проектов, что на 20% больше, чем в 2021 году. Как и в предыдущем периоде, по количеству премьер лидирует онлайн-кинотеатр Start, у которого 20 картин и сериалов. Premier (18 проектов) вышел на второе место, подвинув Kion (16). Всего отечественные онлайн-кинотеатры за минувший период запустили 64 сериала и 25 полнометражных фильмов.

Главным поставщиком оригинальных фильмов и сериалов российские зрители назвали онлайн-сервис Start, который опережает ближайшего конкурента («Кинопоиск») почти в два раза. В пятерку самых узнаваемых сериалов вошли «Нулевой пациент» («Кинопоиск»), 4-й сезон «Мажора» («Кинопоиск» и «Первый канал»), «Вампиры средней полосы» (Start), «Чернобыль» (Wink), «Монастырь» («Кинопоиск»). В первой пятерке сразу три проекта «Кинопоиска», что позволяет назвать оригинальный контент онлайн-кинотеатра самым узнаваемым на рынке.

Среди фильмов фавориты еще очевиднее. Наиболее узнаваемым стал ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (Start), за который проголосовали 61% респондентов. МАЖОР В СОЧИ («Кинопоиск») набрал 44%, РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ (Premier) — 26%.

Издание пришло к следующим выводам: наиболее заметными становятся проекты онлайн-кинотеатра Start, который у большинства зрителей ассоциируется с оригинальным российским контентом. При этом нельзя не отметить эффективность «Кинопоиска», выпустившего в 2022 девять релизов

Полный отчет представлен на сайте.

