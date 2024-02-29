Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start

«Холоп 2», «Детка», финал второго сезона «Френдзоны» и многое другое

Главная мартовская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Start – вторая часть ХОЛОПА с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой. Лента Клима Шипенко дебютирует на сервисе 8 марта.

Кроме того, зрителей стриминга ждет драма ДЕТКА с Марией Мацель и Викторией Исаковой, финальная серия второго сезона «Френдзоны» и новые эпизоды «Престижа», «Артиста с большой дороги» и «Многодетства».

С 8 марта:

ХОЛОП 2 (комедия, реж. Клим Шипенко)

В продолжении любимой истории сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати, которая, как прежде Гриша, не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от закона, чем взяться за её перевоспитание. Не удивительно, что вскоре мажорка внезапно обнаруживает себя не в современной России, а в Российской Империи.

С 15 марта:

ДЕТКА (драма, реж. Ирина Бас)

Даша — восемнадцатилетняя девушка, которую вырастил отец. Жизнь героини резко меняется, когда она сбегает из дома в поисках ответов на вечные вопросы: что со мной не так, и почему мама меня бросила? Оказавшись рядом с матерью, уже разучившейся ее любить, Даша пытается разобраться в этих непростых отношениях и невысказанных чувствах.

«Не для записи» (драма, реж. Джевдет Мерджан)

новые серии – 1, 2 марта

Сирота Али Кемаль Атеш с детства мечтал отомстить преступникам, которые убили его отца. Герой уничтожил десятки преступных объединений, препятствовал убийствам, находил пропавших и законно наказывал виновников, благодаря чему стал самым опытным сотрудником службы безопасности Турции. Очередная задача Али Кемаля — войти в близкий круг бандита Экрема. Мужчина знает, как незаметно внедриться в криминальную группировку и разрушить ее изнутри, но эта миссия — особый случай. Экрем виновен в смерти отца, и агент готов даже пожертвовать кристально чистой карьерой, чтобы избавиться от преступника.

«Зимородок», 2-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин)

новые серии – 3, 10, 17, 24, 31 марта

В первом сезоне избалованный наследник, повеса и бабник Ферит вынужден был обручиться со скромной девушкой из консервативной семьи Сейран. Но все же между молодыми людьми зародились настоящие чувства. Что же ждет зрителей хита в новом сезоне? Ферит выживет после нападения, но его правая рука может остаться на всю жизнь парализованной, а для ювелира это крах. Семья винит в произошедшем невестку Сейран, но девушка не собирается так просто сдаваться.

«Многодетство» (комедия, реж. Роман Самгин, Екатерина Аликина)

новые серии — 4, 11, 18 марта

Для полного счастья Герасимовым, у которых растет пятеро детей, не хватает лишь просторной квартиры. Архитектор Павел находит решение: он разрабатывает концепцию жилого комплекса для многодетных «Ковчег». Идея привлекает девелопера, но, чтобы получить его поддержку и улучшить свои условия, придется обмануть других людей. Члены семейства не готовы пойти на подлость, и теперь они вынуждены уехать из Москвы за город в старый дом, принадлежавший предкам Павла. Потеряв все, Герасимовы решаются построить «Ковчег» без посторонней помощи. Хотя это будет непросто, герои узнают силу большой и дружной семьи.

«Артист с большой дороги» (комедия, реж. Дмитрий Грибанов)

новые серии — 5, 12, 19, 26 марта

Отбыв свой третий срок, талантливый аферист по кличке Артист наконец выходит из тюрьмы и решает оставить криминал в прошлом. Осталось только забрать награбленное за годы. Тайник находится в доме, где теперь живет семья сына. Путь к желанным трофеям лишь один: придется применить все таланты и сыграть няню для собственных внуков.

«Френдзона», 2-й сезон (мелодрама, реж. Федор Кравчук, Никита Кравчук, Малика Мухамеджан, Грант Варжапетян, Полина Халенко)

финал — 6 марта

Эксперимент по выходу из френдзоны провален: курсовая Кириллу не далась, вместо лекций психфака теперь стойка бара, а Соня выбрала другого. Но парень все равно пытается строить здоровые отношения и даже готовится сделать предложение новой возлюбленной. Вот только вместо того, чтобы произнести заветное «да», девушка сбегает. В поисках ответа Кирилл уезжает в Геленджик к другой женщине, которая бросила его много лет назад, — матери. Всегда ли в расставаниях кто-то прав и кто-то виноват? И нужно ли возвращать тех, кто не хочет быть рядом?

«Клюквенный щербет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

новые серии – 6, 13, 20, 27 марта

Студентка Доа и Фатих, работающий в компании отца, мечтают пожениться. И незапланированная беременность девушки лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха — консервативные люди, для которых традиции — все. Чтобы быть вместе, влюбленным придется помирить находящиеся на разных полюсах семьи.

«Престиж» (детектив, реж. Сергей Сенцов)

новые серии — 7, 14, 21, 28 марта

Поселок Престиж — место для избранных. Здесь живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Их размеренную жизнь прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением смотреть друг на друга и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое — своих детей. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна, становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя элитного поселка.

Фото: кадр со съемок фильма ХОЛОП 2