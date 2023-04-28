Start рассказал о новинках мая

Премьера «Кошки», новые серии «Жить жизнь» и секреты съемок главной космической драмы страны

В мае на START состоится эксклюзивная премьера нового сериала «Кошка» — остросюжетного детектива режиссера Карена Оганесяна («Пассажиры», «Игра на выживание») c Анастасией Тодореску в главной роли.

Другой громкий релиз платформы — сериал «Брижит Бардо: искусство жить». Картина в шести сериях расскажет о начале карьеры французской актрисы. Точная дата выхода в онлайн-кинотеатре пока не названа, однако представители сервиса обещают выпустить сериал в мае, сразу после мировой премьеры во Франции.

На сервисе продолжат выходить свежие серии психологической драмы «Жить жизнь», сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и документального проекта о съемках космической драмы — «Вызов. О фильме, покорившем космос».

Киноколлекцию пополнит триллер ПРЯМОЙ ЭФИР о жажде популярности с Кириллом Кяро и Павлом Чернышевым в главных ролях.

Поклонников турецких сериалов ждут новые эпизоды драмы «Красивее, чем ты» и заключительные серии проектов «Моя левая половинка», «Я так долго ждал тебя» и «Светлячок». Библиотеку START также пополнят новые сериалы из Китая и Мексики.

1, 8, 15, 22, 29 мая: «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (комедия).

Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять, существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню. В 8 сериях зрители услышат еще больше фирменных квартетовских афоризмов, увидят новые трогательные повороты истории, а также Дмитрия Нагиева, Гарика Харламова, Екатерину Варнаву, Максима Виторгана и других друзей «Квартета И».

В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Максим Виторган, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов и другие.

4, 11, 18, 25 мая: «Жить жизнь» (мелодрама).

В центре новой истории от создателей «Содержанок» — 30-летняя Аня, образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

В ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Александра Ребенок, Игорь Гордин, Матвей Лыков, Евгений Шварц, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Анастасия Крылова и другие.

6, 13, 20, 27 мая: «Вызов. О фильме, покорившем космос» (док.сериал о съемках фильма).

Когда Клим Шипенко начал мечтать о космосе? Кому пришла в голову идея снять кино на околоземной орбите? Сколько часов подготовки и тренировок понадобилось Юлии Пересильд, чтобы отправиться на космическую станцию и убедительно играть торакального хирурга? И почему в невесомости актриса чувствовала себя особенно красивой? Обо всем, что зрители не смогут увидеть в кинотеатре, о работе десятков специалистов за кадром, о сложностях, которые пришлось преодолеть создателям ВЫЗОВА.

С 12 мая: ПРЯМОЙ ЭФИР (триллер, драма).

Блогер-миллионник Егор в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы. Все выходит из-под контроля в тот момент, когда сотрудник автокомпании Александр, помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину, а Егор решает на этом хайпануть. Теперь, когда один борется за собственную жизнь, а второй за миллионные просмотры — каждый сам за себя. Но им вместе придется принять одно общее решение.

В ролях: Кирилл Кяро, Павел Чернышев, Ирина Воронова, Ангелина Стречина, Анастасия Тодореску, Сослан Фидаров, Ульяна Пилипенко и другие.

С 25 мая: «Кошка» (детектив, драма).

В городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина (Анастасия Тодореску) по прозвищу Кошка, совсем недавно вернувшаяся в полицию. Похоже, пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознает масштаб катастрофы. И тем острее ее ранят собственные воспоминания из прошлого.

В ролях: Анастасия Тодореску, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Анатолий Белый, Даниил Воробьев, Вадим Андреев, Владимир Капустин и другие.

Уже на сервисе:

ПОЕХАВШАЯ (комедия).

В основе сюжета — реальная история о велосипедном путешествии Ани Смолиной от Москвы до Магадана. Уставшая от жизни в большом городе девушка вспоминает о давнем хобби — велосипеде — и вместе с любимой таксой Капой отправляется в путешествие через всю Россию. Аня проедет более 10 тысяч километров по самым красивым дорогам нашей страны, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь.

В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк, Мария Горбань и другие.

«Метод уборщицы» (мелодрама, детектив).

Недавно психолог-эксперт столичной прокуратуры Александра Мещерякова пережила личную трагедию, и теперь ей приходится собирать себя по кусочкам. Женщина прощается с любимой профессией и возвращается в родной Калинов, где устраивается уборщицей в следственный отдел. Пока Мещерякова моет полы, оперативники обсуждают детали преступлений. Когда в городе происходит серия похожих убийств, героиня понимает, что детективы идут по ложному пути, и незаметно подключается к расследованию.

В ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, Станислав Бондаренко, Андрей Бутин, Валерия Мисанова, Сергей Соцердотский, Максим Меркулов, Наталья Хорохорина и другие.

Также в мае станут доступны:

«Богатые тоже плачут» (драма), заключительные серии.

Она — неунывающая кассирша супермаркета на грани разорения. Он — склонный к азартным играм сын владельца корпорации. Пока Мариана не может оплатить счета за квартиру, Луис Альберто планирует возглавить семейный бизнес. Герои живут в разных мирах, но им хватит всего одной встречи, чтобы полюбить друг друга. Мажор и девушка с окраины не подозревают, что путь к общему счастью лежит через реки пролитых слез.

В ролях: Клаудия Мартин, Себастьян Рульи, Фабиола Гуахардо, Асела Робинсон, Алехандра Баррос, Лоре Граньевикс, Диего Кляйн и другие.

«Красивее, чем ты» (драма), новые серии.

Оставив работу врача в провинции, Эсфун по настоянию матери переезжает в Стамбул, где для нее уже приготовлено место хирурга в элитном медицинском центре. Но оказывается, что на это место есть еще один претендент — известный на весь город пластический хирург Эмир, среди клиентов которого — самые привилегированные члены общества. С первых минут знакомства между молодыми людьми возникают профессиональные разногласия, но ради пациентов два специалиста с противоположным подходом должны будут объединить усилия. Вскоре конкуренты начинают понимать, что их противостояние перерастает в романтические чувства. Ведь от ненависти до любви — всего один шаг.

В ролях: Бурак Челик, Джемре Байсел, Севинч Эрбулак, Джихан Эрджан, Берат Енильмез, Гезде Кая, Тугче Кумрал, Аныл Челик и др.

«Моя левая половинка» (драма), финал сериала.

Серра учится на архитектора и подрабатывает горничной в роскошном отеле, чтобы обеспечивать больную мать. Главный красавец вуза, богатый бездельник Селим, обычно не замечает таких, как она. Все меняется, когда первокурсница случайно приезжает в университет на лимузине. Окружающие принимают Серру за дочь миллионеров и пытаются разгадать ее тайну. На пике неожиданной популярности студентка знакомится с мажором, и эта встреча навсегда меняет ее жизнь.

В ролях: Озге Ягыз, Толга Менди, Джемре Байсел, Эмре Бей, Дефне Самйели, Джансель Эльчин, Эджем Аталай, Фейза Дживелек, Дениз Барут и другие.

«Светлячок» (драмеди), финал сериала.

Барыш — успешный и сторонящийся любви адвокат по бракоразводным процессам. Он уверен в том, что ничто в этой жизни не сможет его удивить. Аслы — жизнерадостная и умная девушка по прозвищу Светлячок, вынужденная работать водителем такси, чтобы помогать своей семье. После встречи друг с другом жизнь обоих изменится, начнется история, полная приключений и любви.

В ролях: Сечкин Оздемир, Нилай Дениз, Седа Гювен, Дурул Базан, Шебнем Диллигиль, Гёзде Чигаджи, Чары Чытанак, Беркаи Тулумбаджи, Алиджиа Капудаг, Умур Йигит Ванлы и другие.

«Я так долго ждал тебя» (мелодрама), финал сериала.

В юности Кадир получил от отца семейную реликвию — кольцо, которое, согласно поверью, приведет его к суженой. Прошло много лет, и мужчина почти отчаялся встретить свою любовь. Но отец был прав: потеряв драгоценность, Кадир встретил Айлиз, будто созданную для него. Однако девушка не верит в знаки судьбы и планирует свадьбу с другим. Неужели герою не суждено стать счастливым?

В ролях: Озджан Дениз, Ирем Хелваджиоглу, Мустафа Угурлу, Джанер Шахин, Дурул Базан, Ильхан Шен, Тюркю Туран и другие.

«Кухня купидона» (мелодрама), финал сериала.

Юная Линь Кэсон обладает редким талантом различать ингредиенты блюд с одного укуса, но совсем не умеет готовить. Шеф-повар Цзян Цяньфань, напротив, создает кулинарные шедевры, но теряет способность чувствовать вкус еды. Случай сводит их вместе, ведь, как известно, противоположности притягиваются. Звездный шеф берет Линь Кэсон в ученицы, и на кухне разгораются нешуточные страсти. Смогут ли герои совместить работу и личную жизнь?

В ролях: Этан Жуань, Сун Цзуэр, Лю Дунцинь, Ван Жуйцзы, Ламберт Хьюстон и другие.

«Все о докторе Тан» (драма), финал сериала.

Доктор Тан Цзяюй назначена заведующей кардиологическим отделением в одной из лучших клиник Китая. Коллеги-мужчины не верят в то, что молодая женщина может быть первоклассным хирургом. Героине предстоит показать, на что она способна, и заставить коллектив поверить в новаторские методы работы. Помимо проведения операций, Тан возглавляет группу по созданию искусственных органов. Получится ли у кардиологов изобрести сердце?

В ролях: Цинь Лань, Вэй Дасюнь, Хуан Цзюэ, Гао Лу, Дэвид Ван, Сюань Янь, Цзинь Цзэхао и другие.