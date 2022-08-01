Открылась аккредитация участников Санкт-Петербурского международного Контент Форума

Мероприятие пройдет в конгресс-центре комплекса «Экспофорум» с 27 по 29 сентября

Аккредитация участников Санкт-Петербургского международного Контент Форума и выставок «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо» открылась 1 августа. Мероприятие состоится в Конгресс-центре международного конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» с 27 по 29 сентября. Параллельно в эти даты пройдут XXIII международная выставка «КиноТеатр Экспо» и выставка «Контент Экспо».

Аккредитацию можно оформить на сайте Форума. Также в личном кабинете участника возможно получить необходимые финансовые документы в электронном виде: счет, акт сдачи-приемки, счет-фактуру.

Участие в Форуме подтвердили ведущие дистрибьюторы контента в России. В рамках Форума будут также представлены фильмы, созданные в регионах, а также альтернативный контент: киноклассика, сериалы и другой оригинальный контент онлайн-платформ, документальное и короткометражное кино, концерты, спектакли и другое. В рамках выставочной экспозиции будут представлены новые технические решения для кинотеатров и новые технологии дистрибуции контента. Также совместно с СПбМКФ состоится профессиональный форум ВКБ, организуемый сетью «Премьер Зал».

Участниками Санкт-Петербургского международного Контент Форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из более чем 40 стран мира, среди которых: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, компаний-производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, представители медиа-холдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа, органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, представители СМИ и другие.

Стратегическими партнерами Форума являются «Газпром Медиа» и «Экспофорум».