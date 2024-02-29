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Опубликован отчет по рынку российских онлайн-кинотеатров за 2023 год

Автор: БК

29 февраля 2024

Общий доход стриминговых платформ составил 94,2 млрд рублей

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило исследование «Российский рынок онлайн-кинотеатров – 2023».

Общий доход стриминговых платформ за минувший год увеличился на 39% и составил 94,2 млрд рублей. Реклама принесла видеосервисам 6,6 млрд рублей, что на 19% выше, чем в 2022-м. Рост доходов, полученных по платной модели, составил 41% (87,6 млрд рублей).

В числе главных причин роста называются наращивание объемов производства собственного оригинального контента, повышение его качества, а также рост затрат на продвижение и укрепление привычки пользователей к платным подпискам. Негативное влияние на рынок, в свою очередь, оказал высокий уровень видеопиратства и отсутствие западных киноновинок.

По итогам 2023 года крупнейшим игроком вновь стал «Кинопоиск» – сервис увеличил свою долю с 23% до 30%, а его выручка выросла с 78% до 89%. Онлайн-кинотеатр также занимает первое место по количеству подписчиков (11 млн человек).

Второе место досталось «Иви» с долей в 15%. Выручка платформы без учета доходов от продажи лицензий на контент собственного производств выросла на 24%, а число платных подписчиков увеличилось на 47% – с 3,5 до 5,1 млн.

Бронза досталась видеосервису Wink (13%), который стал лидером по темпу роста в 2023 году – его выручка увеличилась на 91%. В числе причин – удачные оригинальные проекты (в том числе, «Слово пацана. Кровь на асфальте») и объединение с онлайн-кинотеатром more.tv. По числу платных подписчиков (9,5 млн) Wink вышел на второе место.

Четвертое место занял онлайн-кинотеатр Okko (9%). Его выручка выросла почти на четверть, а общее время смотрения – в два раза. На пятом месте оказался Start (7%), сумевший увеличить выручку на 40% год к году благодаря активной контентной политике. Число платных подписчиков сервиса выросло в полтора раза до 3,4 млн, время видеопросмотров – в 2,8 раза.

Доля онлайн-кинотеатра KION составила 6%, а его выручка выросла на 29%.  Число платных подписчиков сервиса за год увеличилось на 1 млн и достигло 5,7 млн, суммарное время смотрения почти удвоилось.

Еще один видеосервис с рыночной долей выше 5% – Amediateka – вырос в 2023 году на 23%, число платных пользователей увеличилось на 60%. Драйвером роста платформы все еще остается зарубежный контент.

Онлайн-кинотеатр Premier оказался близок к преодолению отметки в 5% рыночной доли. Сервис также сумел продемонстрировать один из самых высоких на рынке темпов роста – выручка сервиса увеличилась на 88%, а число подписчиков – более чем на 40%. С учетом выручки от лицензирования (не входит в состав рынка) рост составил 117%. Отмечается, что это произошло благодаря выпуску большого числа новых оригинальных проектов (65, если учитывать новые сезоны) – по данному показателю Premier стал лидером среди российских онлайн-кинотеатров в 2023 году

По итогам минувшего года число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло на 40% – к концу года оно составило 18,0 млн (27% от общего количества).

Ожидается, что в 2024 году рынок стримингов в России вырастет на 20-25% и составит около 115 млрд рублей, превысив по размеру рынок платного телевидения.

Фото: Freepik

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