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Анна Струневская заняла должность коммерческого директора в «Студии Видеопрокат»

Автор: БК

20 июня 2024

Она будет заниматься привлечением инвестиций и международным продвижением проектов

В «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева новые кадры – Анна Струневская присоединилась к компании в качестве коммерческого директора.

Она будет заниматься привлечением инвестиций и финансирования на проекты, международным продвижением компании и её проектов, а также реализацией прав и заключением сделок как с российскими, так и с зарубежными игроками рынка.

«С самого основания компании мы делаем ставку на профессионалов, и сотрудничество с Анной Струневской – логичное продолжение нашей стратегии развития. «Студия Видеопрокат» стремительно расширяется, и такой специалист, как Анна, нам сейчас важен – она возьмет на себя и работу над новыми проектами, и даст вторую жизнь уже вышедшим на международном рынке», – отмечают Бондарчук и Киселев.

Струневская в течение четырех лет была руководителем отдела продаж полного метра и originals сериалов холдинга НМГ (Art Pictures Distribution). До этого она работала в компаниях Art Pictures Studio, Централ Партнершип и Bazelevs.

Фото: Никита Никитин

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