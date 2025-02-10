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На Супербоуле показали трейлеры финальной «Миссии: невыполнима», «Громовержцев» и многое другое

Автор: Илья Кувшинов

10 февраля 2025

Стоимость 30-секундного рекламного слота в этом году составила $8 млн

9 февраля в Новом Орлеане прошел финал национального турнира по американскому футболу между командами «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс».

Финал Супербоула, по традиции, является главным спортивным событием года для жителей США, и именно здесь в рекламные паузы студии представляют свои самые важные релизы ближайших месяцев. Стоимость 30-секундного рекламного слота в этом году составила $8 млн (на $1 млн выше, чем в 2024-м).

Показ ТВ-спотов первых двух проектов – гоночного экшна ФОРМУЛА 1 с Брэдом Питтом (Apple TV+ / Warner Bros.) и комедийного триллера НОВОКАИН с Джеком Куэйдом (Paramount) – состоялись незадолго до самого матча.

В числе картин, рекламные ролики которых демонстрировались в перерывах во время самой игры, оказались МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА (Paramount), ГРОМОВЕРЖЦЫ (Disney), МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ (Universal), СМУРФИКИ В КИНО (Paramount), сиквел М3ГАН (Universal), а также игровые адаптации мультфильмов ЛИЛО И СТИЧ (Disney) и КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (Universal).

Наиболее заметным оказалось отсутствие СУПЕРМЕНА Джеймса Ганна: студия приняла решение не тратить деньги на слоты во время Супербоула, а отправила режиссера и его собаку Озу на Puppy Bowl – тв-шоу на канале Animal Planet, имитирующее игру в американский футбол с использованием щенков. Отмечается, что Warner Bros. планирует делать большой акцент в промо на питомца Супермена по имени Крипто, который будет важным героем грядущего проекта.

Не обошлось в этом году на Супербоуле и без традиционных звездных реклам. Наиболее заметными их них оказались тв-споты Hellman's, где Билли Кристал и Мег Райан воссоздали знаменитую сцену из комедии КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ, двухминутный спот “Owner’s Manual” для Jeep с Харрисоном Фордом от режиссера Джеймса Мэнголда, а также тизер для семиминутного промо “DunKings 2: The Movie” для Dunkin, где Бену Аффлеку удалось собрать вместе Джереми Стронга, Донни Уолберга, тренера Билла Беличика, коллег по ДЖЕЮ И МОЛЧАЛИВОМУ БОБУ Кевина Смита и Джейсона Мьюза и брата Кейси Аффлека.

Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ

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