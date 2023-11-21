Джеймс Ганн нашел Лекса Лютора для своего «Супермена»

Инсайдеры утверждают, что им станет Николас Холт

Похоже, Джеймс Ганн определился с актером на роль Лекса Лютора для своего СУПЕРМЕНА: НАСЛЕДИЕ – по информации Deadline, им станет Николас Холт.

Утверждается, что он был главным претендентом, а после окончания забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Warner Bros. хотела как можно быстрее закрыть актерский состав. В данный момент, Холт снимается в новом фильме Клинта Иствуда ПРИСЯЖНЫЙ №2, который также делается при участии студии.

Британский актер станет четвертым актером в истории, который воплотит образ Лекса Лютора на большом экране, после Джина Хэкмена, Кевина Спейси и Джесси Айзенберга.

Выход картины запланирован на 11 июля 2025 года.

Фото: кадр из фильма РЕНФИЛД