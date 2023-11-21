Джеймс Ганн нашел Лекса Лютора для своего «Супермена»
Автор: Илья Кувшинов
21 ноября 2023
Инсайдеры утверждают, что им станет Николас Холт
Похоже, Джеймс Ганн определился с актером на роль Лекса Лютора для своего СУПЕРМЕНА: НАСЛЕДИЕ – по информации Deadline, им станет Николас Холт.
Утверждается, что он был главным претендентом, а после окончания забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Warner Bros. хотела как можно быстрее закрыть актерский состав. В данный момент, Холт снимается в новом фильме Клинта Иствуда ПРИСЯЖНЫЙ №2, который также делается при участии студии.
Британский актер станет четвертым актером в истории, который воплотит образ Лекса Лютора на большом экране, после Джина Хэкмена, Кевина Спейси и Джесси Айзенберга.
Выход картины запланирован на 11 июля 2025 года.
Фото: кадр из фильма РЕНФИЛД
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