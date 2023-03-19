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28-й фестиваль анимационного кино в Суздале подвел итоги

Автор: БК

19 марта 2023

Гран-при получил мультфильм «Светлые души»

В Суздале подвели итоги 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. Гран-при получил короткометражный фильм Анастасии Жакулиной СВЕТЛЫЕ ДУШИ. Лучшим полнометражным фильмом стал ФИННИК Дениса Чернова, а лучшим короткометражным фильмом жюри признало ПОДСОЛНУХ Натальи Чернышевой.

Список победителей:

Авторское кино:
Гран-при:
СВЕТЛЫЕ ДУШИ, реж. Анастасия Жакулина;

Спецприз жюри:
МУЗЫКА ЛЕТНЕЙ НОЧИ, реж. Александр Васильев;
БЕЗ ЗЕМЛИ, реж. Татьяна Ильина;

Приз жюри:
ПОДСОЛНУХ, реж. Наталья Чернышева;

Детское кино:
ДИКИЕ СОСЕДИ, реж. Дарья Зимина;

Приз жюри за лучший дебют:
НА ГЛУБИНЕ, реж. Лиза Старикова;

Приз жюри за лучшую студенческую анимацию:
В ПОИСКАХ МОЗГА, реж. Ксения Данилевская;

Коммерческое кино:

Лучший полнометражный фильм:
ФИННИК, реж. Денис Чернов;

Приз за сериал:
«Геройчики», реж. Джалиль Ризванов и Дарья Рудь

Приз за прикладную анимацию:
ПЕСЕНКА ЭСКИМОСА, реж. Савва Голубков.

Победителем зрительского голосования на платформе suzdalfest.online стал фильм УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, реж. Максим Куликов.

Открытый российский фестиваль анимационного кино — крупнейший смотр отечественной анимации. ОРФАК проводится при поддержке Министерства культуры РФ И организуется кинокомпанией «Мастер-фильм» совместно с администрацией Владимирской области. В 2023 году в конкурс Суздальфеста было отобрано 113 анимационных работ. На участие было подано рекордное число заявок.

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