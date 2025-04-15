Стали известны лауреаты фестиваля «Святая Анна»

Главная награда досталась фильму «Преступление» Александры Востровой

15 апреля в кинотеатре «Москино Космос» состоялась церемония закрытия Международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».

Ведущими торжественной церемонии закрытия выступили программный директор фестиваля Виктор Прокофьев и режиссер Стася Толстая.

Лауреатом первой премии за лучший игровой фильм, а также приза Председателя Попечительского совета Святой Анны Никиты Михалкова, стала режиссер Александра Вострова (ВГИК, мастерская О.В. Добрынина) за картину «Преступление», второе место присудили режиссеру Кристине Шириновой (ВГИК, мастерская В.В. Меньшова, С.В. Урсуляка) за фильм «Барашек», а третье – картине «Призрак» (реж. Тимур Джураев).

Спустя 18 лет на «Святую Анну» вернулся международный конкурс. Жюри признало лучшим фильмом документальную ленту «Шарур» Моамена Ганимед и Явы Шарур.

Полный список победителей

ОСНОВНОЙ КОНКУРС

Лучший игровой фильм

• I премия и Приз Председателя Оргкомитета фестиваля Святая Анна Н.С. Михалкова – «Преступление», реж. Александра Вострова (ВГИК, мастерская О.В. Добрынина)

• II премия – «Барашек», реж. Кристина Ширинова (ВГИК, мастерская В.В. Меньшова, С.В. Урсуляка)

• III премия – «Призрак», реж. Тимур Джураев



Лучший документальный фильм

• I премия – «Тело чёрного квадрата», реж. Никита Куприянов (ВГИК, мастерская С.В. Мирошниченко, Д.В. Шипулиной)

• II премия – «Одни», реж. Артем Чередниченко (ВГИК, мастерская А.В. Осипова)



• Лучший анимационный фильм – «Берёза», реж. Люся Сибирцева

• Приз секции «Этюды» – «Мама Текила», реж. Ксения Градыская (ВГИК. Мастерская Б.Я Караджева, Е.И. Резникова)

• Лучшая операторская работа – Виталий Акимов («Гнездо», реж. Анна Мельникова, Дарья Лихая)

• Лучшее звуковое решение (при поддержке компании CineLab) – «Преступление», звукорежиссер Иван Мартынов, реж. Александра Вострова

• Лучший сценарий – «Барашек», автор сценария Евгения Рудюк, режиссер Кристина Ширинова

• Лучший актерский ансамбль – «Год собаки», реж. Катя Маскатова (ВГИК, мастерская А.К. Котта, В.К. Котта, А.В. Фенченко)

• Приз Киноконцерна Мосфильм – «III», реж. Егор Самонин (ГИТР, мастерская С.Э. Маца)



Дипломы жюри

• За лаконичность и выразительность визуального решения – «Пусть всегда буду я», реж. Арина Лебедева (Школа Дизайна НИУ ВШЭ, мастерская И.И. Твердовского)

• За умение увидеть парадоксальное в обыденном – «Капитан», реж. Егор Двойнов

• За талантливую игру с пространством – «Нева», реж. Елизавета Жарикова

• За органическое чувство кино и мышление вне шаблона – «Эне», реж. Кирилл Верхозин, Асель Багаутдинова (МШНК, мастерская Д. Кубасова)



• Особое упоминание жюри секции «Этюды» – «Удары по моей милой роже», реж. Егор Лапин (ИСИ, мастерская А.В. Фенченко, Л.Б. Степановой)



Специальные призы

• За искренний остроумный дебют от МАММ – «Новенький», реж. Никита Тиманьков (ВГИК, мастерская Ю.М. Беленького)

• За талантливое создание звучащего мира в анимационном фильме – звукорежиссеру Татьяне Бибичевой («Земля саламандр»)



• Спецприз Открытого международного документального кино «Россия» с приглашением в конкурсную программу – «Разбитый гусь», реж. Владислава Шилкина (ВГИК, мастерская А.Г. Плоткиной)

• Спецпризы от сервиса проката фото- и видеотехники MAD DOG RENTAL на аренду оборудования для съемок – фильмы «Барашек» (реж. Кристина Ширинова, ВГИК, мастерская В.В. Меньшова, С.В. Урсуляка), «Призрак» (реж. Тимур Джураев), «Тело чёрного квадрата» (реж. Никита Куприянов, ВГИК, мастерская С.В. Мирошниченко, Д.В. Шипулиной).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

• Лучший фильм – «Шарур», реж. Моамен Ганим, Яфа Шарур

• Лучший игровой фильм – «Дон Жуан», реж. Эрукан Изуфи

• Лучший документальный фильм – «Торрес против забвения», реж. Мариана Сандина

• Лучший режиссер (до 30 лет) – Алан Сахин, «Едем на юг»

Фото: пресс-служба фестиваля