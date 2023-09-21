top banner

Роберт Де Ниро вернется к роли из «Таксиста» в рекламе Uber

Автор: Илья Кувшинов

21 сентября 2023

Съемки нескольких роликов запланированы в Лондоне на эту неделю

Роберт Де Ниро вновь сыграет Трэвиса Бикла из ТАКСИСТА Мартина Скорсезе – однако, на этот раз в рамках рекламной кампании Uber. Об этом сообщает газета The Sun.

Утверждается, что съемки нескольких промо-роликов запланированы на эту неделю в Лондоне.

«Это отличная идея. Актер предстанет в образе Бикла и произнесет несколько культовых фраз из картины. Прошлые рекламные работы Де Ниро показали, что у него нет проблем с самоиронией», – заявил изданию неназванный источник.

Это уже не первая рекламная кампания, на которую за последнее время подписывается 80-летняя звезда. Инсайдеры связывают происходящее с недавним тяжелым разводом актера.

Фото: кадр из фильма ТАКСИСТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Барби» возглавил прокат
Подробнее
«Плюс Студия» представила новинки сезона 2023-2024 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 сентября 2023 года
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» объявил лауреатов
Подробнее
Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на программу «Автор»
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавила мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Касса России: лидером проката стал пиратский релиз «Барби»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 11–17 сентября
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Disney приостанавливает эксклюзивные контракты с продюсерами и актерами из-за забастовок
Подробнее
«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории
Подробнее
Касса четверга: лидером стала мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Сервис Max оказался лидером по числу закрытых сериалов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Неудержимые 4» отстают от «Переводчика»
Подробнее
Фестиваль «Послание к человеку» объявил внеконкурсные программы
Подробнее
Шоу Билла Мэйера нарушит забастовку и вернется в эфир без сценаристов
Подробнее
Кевин Костнер захотел вернуться в «Йеллоустон»
Подробнее
Предпродажи фильма-концерта Тейлор Свифт перевалили за $65 млн
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Чужая»
Подробнее