Роберт Де Ниро вернется к роли из «Таксиста» в рекламе Uber

Съемки нескольких роликов запланированы в Лондоне на эту неделю

Роберт Де Ниро вновь сыграет Трэвиса Бикла из ТАКСИСТА Мартина Скорсезе – однако, на этот раз в рамках рекламной кампании Uber. Об этом сообщает газета The Sun.

Утверждается, что съемки нескольких промо-роликов запланированы на эту неделю в Лондоне.

«Это отличная идея. Актер предстанет в образе Бикла и произнесет несколько культовых фраз из картины. Прошлые рекламные работы Де Ниро показали, что у него нет проблем с самоиронией», – заявил изданию неназванный источник.

Это уже не первая рекламная кампания, на которую за последнее время подписывается 80-летняя звезда. Инсайдеры связывают происходящее с недавним тяжелым разводом актера.

Фото: кадр из фильма ТАКСИСТ