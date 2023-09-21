Роберт Де Ниро вернется к роли из «Таксиста» в рекламе Uber
Автор: Илья Кувшинов
21 сентября 2023
Съемки нескольких роликов запланированы в Лондоне на эту неделю
Роберт Де Ниро вновь сыграет Трэвиса Бикла из ТАКСИСТА Мартина Скорсезе – однако, на этот раз в рамках рекламной кампании Uber. Об этом сообщает газета The Sun.
Утверждается, что съемки нескольких промо-роликов запланированы на эту неделю в Лондоне.
«Это отличная идея. Актер предстанет в образе Бикла и произнесет несколько культовых фраз из картины. Прошлые рекламные работы Де Ниро показали, что у него нет проблем с самоиронией», – заявил изданию неназванный источник.
Это уже не первая рекламная кампания, на которую за последнее время подписывается 80-летняя звезда. Инсайдеры связывают происходящее с недавним тяжелым разводом актера.
Фото: кадр из фильма ТАКСИСТ
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