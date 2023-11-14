Премия ТЭФИ объявила номинантов

Церемония награждения лауреатов состоится 7 декабря в Малом театре

Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов, претендующих на Национальную телевизионную премию ТЭФИ 2023 года.

Награды будут вручаться по двум направлениям – «Информационное и общественно-политическое вещание» и «Развлекательное вещание, сериалы» – в 53 номинациях. Также Академия вручит специальный приз «За вклад в развитие российского телевидения».

Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ» 2023 состоится 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России.

В список сериальных номинаций попали:

ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИ-СЕРИАЛ (ДО 4 СЕРИЙ)

• «Диверсант. Идеальный штурм» (Первый)

• «Море. Солнце. Склифосовский» (Россия-1)

• «Топор. 1945. Кёнигсберг» (НТВ)

КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ

• «Жуки» (ТНТ)

• «Дама с собачкой» (Россия-1)

• «Ивановы Ивановы» (СТС)

АКТЕР КОМЕДИЙНОГО СЕРИАЛА

• Юрий Стоянов, «Гости из прошлого» (СТС)

• Антон Хабаров, «Казанова» (Первый)

• Максим Лагашкин, «Жуки» (ТНТ)

АКТРИСА КОМЕДИЙНОГО СЕРИАЛА

• Елена Яковлева, «Дама с собачкой» (Россия-1)

• Анна Банщикова, «Ищейка» (Первый)

• Елена Подкаминская, «Жена олигарха» (СТС)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ

• «Триггер 2» (Первый)

• «Склифосовский-10» (Россия-1)

• «ЮЗЗЗ» (ТНТ)

АКТЕР ДРАМАТИЧЕСКОГО СЕРИАЛА

• Максим Матвеев, «Триггер 2» (Первый)

• Максим Аверин, «Склифосовский-10» (Россия-1)

• Павел Прилучный, «Мажор 4» (Первый)

АКТРИСА ДРАМАТИЧЕСКОГО СЕРИАЛА

• Евгения Брик, «Никто не узнает» (Первый)

• Равшана Куркова, «Чайки» (Россия-1)

• Валерия Федорович, «Лимитчицы» (Россия-1)

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ

• «Мосгаз. Дело No8: Западня» (Первый)

• «Художник» (Россия-1)

• «Шифр» Новые серии (Первый)

АКТЕР ДЕТЕКТИВНОГО СЕРИАЛА

• Сергей Пускепалис, «Шифр» (Первый)

• Виктор Добронравов, «Художник» (Россия-1)

• Сергей Безруков, «Шпион» (Первый)

АКТРИСА ДЕТЕКТИВНОГО СЕРИАЛА

• Виктория Исакова, «Заключение» (Первый)

• Екатерина Вилкова, «Баренцево море» (Россия-1)

• Дарья Урсуляк, «Художник (Россия-1)

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ

• «Раневская» (Первый)

• «Шаляпин» (Россия-1)

• «Елизавета» (Россия-1)

АКТЕР ИСТОРИЧЕСКОГО СЕРИАЛА

• Александр Домогаров, «Раневская» (Первый)

• Александр Горбатов, «Шаляпин» (Россия-1)

• Андрей Смоляков, «Топор.1945» (НТВ)

АКТРИСА ИСТОРИЧЕСКОГО СЕРИАЛА

• Мариэтта Цигаль-Полищук, «Раневская» (Первый)

• Юлия Снигирь, «Шаляпин» (Россия-1)

• Светлана Иванова, «Собор» (Первый)

РЕЖИССЕР СЕРИАЛА

• Егор Анашкин, «Шаляпин» (Россия-1)

• Сергей Попов, «Мосгаз. Дело No 8: Западня.» (Первый)

• Вера Сторожева, «Шифр» (Первый)

СЦЕНАРИСТ СЕРИАЛА

• Тимур Эзугбая, «Шаляпин» (Россия-1)

• Александра Ремизова, Андрей Золотарев, «Триггер 2» (Первый)

• Евгений Керов, Савва Минаев, Александр Олейников, «Художник» (Россия-1)

ПРОДЮСЕР СЕРИАЛА

• Константин Эрнст, Сергей Титинков, Андрей Тартаков «Раневская» (Первый)

• Екатерина Жукова, Антон Златопольский, Мария Ушакова, «Шаляпин» (Россия-1)

• Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, «Мосгаз. Дело No 8: Западня» (Первый)

Полный список финалистов опубликован в официальном Telegram-канале премии.



Фото: официальный сайт ТЭФИ