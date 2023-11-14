Премия ТЭФИ объявила номинантов
Церемония награждения лауреатов состоится 7 декабря в Малом театре
Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов, претендующих на Национальную телевизионную премию ТЭФИ 2023 года.
Награды будут вручаться по двум направлениям – «Информационное и общественно-политическое вещание» и «Развлекательное вещание, сериалы» – в 53 номинациях. Также Академия вручит специальный приз «За вклад в развитие российского телевидения».
Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ» 2023 состоится 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России.
В список сериальных номинаций попали:
ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИ-СЕРИАЛ (ДО 4 СЕРИЙ)
• «Диверсант. Идеальный штурм» (Первый)
• «Море. Солнце. Склифосовский» (Россия-1)
• «Топор. 1945. Кёнигсберг» (НТВ)
КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ
• «Жуки» (ТНТ)
• «Дама с собачкой» (Россия-1)
• «Ивановы Ивановы» (СТС)
АКТЕР КОМЕДИЙНОГО СЕРИАЛА
• Юрий Стоянов, «Гости из прошлого» (СТС)
• Антон Хабаров, «Казанова» (Первый)
• Максим Лагашкин, «Жуки» (ТНТ)
АКТРИСА КОМЕДИЙНОГО СЕРИАЛА
• Елена Яковлева, «Дама с собачкой» (Россия-1)
• Анна Банщикова, «Ищейка» (Первый)
• Елена Подкаминская, «Жена олигарха» (СТС)
ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
• «Триггер 2» (Первый)
• «Склифосовский-10» (Россия-1)
• «ЮЗЗЗ» (ТНТ)
АКТЕР ДРАМАТИЧЕСКОГО СЕРИАЛА
• Максим Матвеев, «Триггер 2» (Первый)
• Максим Аверин, «Склифосовский-10» (Россия-1)
• Павел Прилучный, «Мажор 4» (Первый)
АКТРИСА ДРАМАТИЧЕСКОГО СЕРИАЛА
• Евгения Брик, «Никто не узнает» (Первый)
• Равшана Куркова, «Чайки» (Россия-1)
• Валерия Федорович, «Лимитчицы» (Россия-1)
ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
• «Мосгаз. Дело No8: Западня» (Первый)
• «Художник» (Россия-1)
• «Шифр» Новые серии (Первый)
АКТЕР ДЕТЕКТИВНОГО СЕРИАЛА
• Сергей Пускепалис, «Шифр» (Первый)
• Виктор Добронравов, «Художник» (Россия-1)
• Сергей Безруков, «Шпион» (Первый)
АКТРИСА ДЕТЕКТИВНОГО СЕРИАЛА
• Виктория Исакова, «Заключение» (Первый)
• Екатерина Вилкова, «Баренцево море» (Россия-1)
• Дарья Урсуляк, «Художник (Россия-1)
ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
• «Раневская» (Первый)
• «Шаляпин» (Россия-1)
• «Елизавета» (Россия-1)
АКТЕР ИСТОРИЧЕСКОГО СЕРИАЛА
• Александр Домогаров, «Раневская» (Первый)
• Александр Горбатов, «Шаляпин» (Россия-1)
• Андрей Смоляков, «Топор.1945» (НТВ)
АКТРИСА ИСТОРИЧЕСКОГО СЕРИАЛА
• Мариэтта Цигаль-Полищук, «Раневская» (Первый)
• Юлия Снигирь, «Шаляпин» (Россия-1)
• Светлана Иванова, «Собор» (Первый)
РЕЖИССЕР СЕРИАЛА
• Егор Анашкин, «Шаляпин» (Россия-1)
• Сергей Попов, «Мосгаз. Дело No 8: Западня.» (Первый)
• Вера Сторожева, «Шифр» (Первый)
СЦЕНАРИСТ СЕРИАЛА
• Тимур Эзугбая, «Шаляпин» (Россия-1)
• Александра Ремизова, Андрей Золотарев, «Триггер 2» (Первый)
• Евгений Керов, Савва Минаев, Александр Олейников, «Художник» (Россия-1)
ПРОДЮСЕР СЕРИАЛА
• Константин Эрнст, Сергей Титинков, Андрей Тартаков «Раневская» (Первый)
• Екатерина Жукова, Антон Златопольский, Мария Ушакова, «Шаляпин» (Россия-1)
• Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, «Мосгаз. Дело No 8: Западня» (Первый)
Полный список финалистов опубликован в официальном Telegram-канале премии.
Фото: официальный сайт ТЭФИ