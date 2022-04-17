Российские видеосервисы рассказали о главных трендах новой реальности, наступившей после 24 февраля

Представители онлайн-кинотеатров провели дискуссию в рамках конференции «Телеком-2022»

15 апреля газета «Ведомости» провела конференцию «Телеком-22», в рамках которой прошла сессия «Медиа и телеком в новой нормальности». В дискуссии участвовали представители российских онлайн-кинотеатров, мультиплатформенных сервисов и телеком-операторов. Модерировали дискуссию директор по взаимодействию с индустрией медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая и управляющий директор компании «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов.

Платформы, которые доступны не только пользователям из России, единогласно подтвердили существование проблемы с приемом платежей. По словам исполнительного директора IVI Юрия Смагаринского, из-за введенных ограничений зарубежным подписчикам предоставлен неограниченный доступ к библиотеке онлайн-кинотеатра, что позволяет не терять платящую базу подписчиков. При этом Start ощутил падение большого объема платящей аудитории в первые две недели после начала спецоперации — на данный момент иностранная аудитория видеосервиса, как отметил гендиректор Start Дмитрий Гудумак, продолжает пользоваться им бесплатно.

Представители онлайн-кинотеатров заявили, что просадка аудитории была заметна в конце февраля — начале марта, однако затем ситуация пошла в сторону улучшения: в частности, Ксения Болецкая отметила, что на «Кинопоиске» в апреле был установлен исторический максимум, если говорить о величине аудитории. Вице-президент по цифровому бизнесу B2C «Ростелекома» Диана Самошкина рассказала, что первыйый оригинальный проект видеосервиса Wink «Тhe Телки», премьера которого состоялась 24 февраля, установил исторический максимум среди всех зарубежных и российских тайтлов платформы.

При этом Самошкина отметила, что на Wink, который объединяет библиотеку сериалов и фильмов с пакетом телеканалов, изменилось поведение пользователей в первые недели — интерес аудитории сдвинулся в сторону новостных каналов. «Бенефициарами прироста нашей аудитории стали каналы РБК ТВ и «Россия 24». При этом фильмовые каналы и узкотематические свою аудиторию сохранили. Уже во второй половине марта пропорция смотрения канального и VoD-смотрения восстановилась [до уровня перед 24 февраля]. Очень упала аудитория спортивного контента, в частности, из-за ухода части спортивных телеканалов». Юрий Смагаринский подтвердил, что IVI зафиксировал аналогичные Wink тренды. По словам председателя комитета по стратегическому развитию медиапроектов при совете директоров «Триколора» Николая Орлова, в спутниковом смотрении региональной аудитории платформы однозначным лидером стала «Россия 1», чуть менее популярными были другие общественно-политические каналы - «Первый канал» и НТВ. В интересах аудитории Kion было заметно перераспределение в сторону телесмотрения в первые две-три недели, заявил глава видеосервиса Игорь Мишин. Сейчас ситуация вернулась к показателям, которые были до 24 февраля.

В день проведения конференции стало известно про объединение онлайн-кинотеатров Start и «Мегафон ТВ». Пресс-службы компаний отметили, что переход на новый формат планируется с мая. «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов в течение всего года, текущим пользователям сервиса будут предложены выгодные условия для перехода на Start. По словам гендиректора Start, за счет объединения сервисов число подписчиков планируется увеличить так, чтобы каждый десятый абонент «Мегафон» был подписан на Start. По итогам 2021 года у Start было порядка 2 млн подписчиков, на данный момент у «Мегафона» около 50 млн абонентов.

Также исполнительный директор IVI Юрий Смагаринский заявил, что в ближайшее время онлайн-кинотеатр запустит программу лояльности «IVI бонус». В рамках данной подписки пользователям будут предоставлены бонусы к товарам партнеров, в числе которых «Литрес», «МегаФон», «Перекресток» и Ozon. Стоимость подписки и точное время запуска программы не были анонсированы. При этом Смагаринский отметил, что IVI таким образом не пытается построить собственную экосистему.

Глава Kion Игорь Мишин отметил, что сейчас телепродюсеры задумываются о возрождении дешевых павильонных проектов. Однако одной из проблем создания таких тайтлов является отстутствие кадров из-за потери актуальности таких форматов. Мишин напомнил, что сейчас Институт развития интернета вкладывает миллиарды рублей в производство интернет-контента. По словам продюсера, случаи коллабораций телевидения и онлайн-платформ станут более популярными в 2022-м, что, в частности, откроет доступ телеканалам к бюджетам ИРИ. Кроме того, сейчас увеличилась стоимость работы вторых профессий в кинопроизводстве, и ОТТ-сервисы, по мнению Мишина, могут попробовать навести порядок в ценообразовании. Что касается жанровых предпочтений, то Kion делает ставку на сатирическое драмеди без пластикового юмора с обсуждением житейских вопросов.

Ксения Болецкая отметила, что бюджет продакшна «Кинопоиска» не будет сокращаться. Видеосервис наоборот готов найти ресурсы на то, чтобы взять в библиотеку проекты, которые в силу обстоятельств не выйдут на других телеканалах и видеосервисах. «Кинопоиск» также уже общается с другими онлайн-платформами для совместного создания проектов. При этом, по словам Игоря Мишина, проекты, инвестиции в которые планировалось вернуть через международную реализацию, сейчас приостановлены. Глава Start Дмитрий Гудумак дополнил, что сейчас проектов уровня «Караморы» по качеству графики и количеству звезд первой величины будет становиться меньше. Исполнительный директор IVI Юрий Смагаринский при этом рассказал, что в этом году у онлайн-кинотеатра ничего не меняется — все, что было запланировано, выйдет на IVI. Так, с сентября до конца года состоятся премьеры четырех проектов — по одному в месяц. На 2022 год запланированы десятки оригинальных проектов онлайн-кинотеатра. По мнению Смагаринского, платформы не понимают, как будут переподписываться лицензионные соглашения с правообладателями голливудского контента, поэтому об остановке или сильном ограничении собственного производства речи не идет.