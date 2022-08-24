Фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» начал прием заявок на участие
Заполнить форму можно до 7 октября
Международный открытый молодежный фестиваль телепрограмм и телефильмов «Телемания» анонсировал начало приема заявок. Подать заявку можно до 7 октября 2022 года по ссылке (необходимо кликнуть на красную кнопку справа «подать заявку» и заполнить короткую форму): https://gitr.ru/telemaniya/
Конкурсные программы и номинации:
• Телемания Junior — принимаются работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;
• Телемания Professional — внеконкурсная секция; принимаются работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения;
• Основной конкурс — принимаются учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования.
Номинации:
• Лучший репортаж
• Лучший документальный фильм
• Лучший игровой короткометражный фильм
• Лучший web-проект / телевизионная программа
• Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)
• Лучшая работа режиссёра
• Лучшая работа журналиста / репортёра
• Лучшая операторская работа
• Лучшая работа звукорежиссёра
• Лучшая работа художника
• Лучший сценарий
• Лучшая работа продюсера
• Спецприз «Звезда ГИТРа»
• Гран-при
Фестиваль «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).