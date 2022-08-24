Фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» начал прием заявок на участие

Заполнить форму можно до 7 октября

Международный открытый молодежный фестиваль телепрограмм и телефильмов «Телемания» анонсировал начало приема заявок. Подать заявку можно до 7 октября 2022 года по ссылке (необходимо кликнуть на красную кнопку справа «подать заявку» и заполнить короткую форму): https://gitr.ru/telemaniya/

Конкурсные программы и номинации:

• Телемания Junior — принимаются работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;

• Телемания Professional — внеконкурсная секция; принимаются работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения;

• Основной конкурс — принимаются учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования.

Номинации:

• Лучший репортаж

• Лучший документальный фильм

• Лучший игровой короткометражный фильм

• Лучший web-проект / телевизионная программа

• Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)

• Лучшая работа режиссёра

• Лучшая работа журналиста / репортёра

• Лучшая операторская работа

• Лучшая работа звукорежиссёра

• Лучшая работа художника

• Лучший сценарий

• Лучшая работа продюсера

• Спецприз «Звезда ГИТРа»

• Гран-при

Фестиваль «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).