Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат

Фильму Али Аббаси было отказано в выдаче прокатного удостоверения

Байопик Али Аббаси УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА, который должен был выйти российский прокат 14 ноября, выбыл из графика релизов.

По сообщению пресс-службы проекта, фильму было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Конкретные причины подобного решения пока не называются.

Единственный российский публичный показ ленты о молодости Дональда Трампа с Себастьяном Стэном в главной роли состоялся в октябре в рамках фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что прошлая режиссерская работа Али Аббаси УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» лишилась прокатного удостоверения меньше, чем через неделю после выхода на экраны в России.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА