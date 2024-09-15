Кинофестиваль в Торонто назвал победителей

Гран-при досталось «Жизни Чака» Майка Флэнагана

15 сентября завершился 49-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF).

Гран-при смотра получила научно-фантастическая лента ЖИЗНЬ ЧАКА Майка Флэнагана. Главные роли в экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга исполнили Том Хиддлстон, Марк Хэмилл, Чиветел Эджиофор и Карен Гиллан.

В российский прокат фильм выпустит кинопрокатная компания «Вольга».

Список некоторых победителей

Приз зрительских симпатий

• Гран-при – ЖИЗНЬ ЧАКА, реж. Майк Флэнаган

• Второе место – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар

• Третье место – АНОРА, реж. Шон Бэйкер

• Приз зрительских симпатий в секции Midnight Madness – СУБСТАНЦИЯ, реж. Корали Фаржеа

• Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм – THE TRAGICALLY HIP: NO DRESS REHEARSAL, реж. Майк Дауни

Полный список победителей доступен на официальном сайте фестиваля.

Фото: кадр из фильма ЖИЗНЬ ЧАКА