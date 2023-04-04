TeleMultiMedia Forum 2023 пройдет в Москве 23 мая

Форум состоится в седьмой раз

23 мая в Москве пройдет VII ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы». Профессионалы медиабизнеса тренды и наметят будущее медиапотребления и телесмотрения в России. Организаторы форума – оператор деловых мероприятий TMT Conference, «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily.

На дискуссионной площадке встретятся представители органов власти, руководителей компаний в области производства и распространения медиаконтента и дополнительных цифровых сервисов, а также аналитики и эксперты российского медиарынка для открытого диалога и формирования совместных инициатив, обеспечивающих устойчивое развитие отрасли в ближайшие годы. Форум пройдет в гибридном (оффлайн и онлайн) формате.

Среди задач TeleMultiMedia Forum 2023 – прогнозирование развития рынка медиапотребления, презентация успешных бизнес-кейсов, а также обмен опытом в части внедрения новых сервисов и инструментов взаимодействия с теле- и видеоаудиторией, производства оригинального контента, адаптации бизнес-моделей и управления доходностью, построения технологической инфраструктуры и расширения клиентской базы, создания новых форматов медиаконтента и развития бизнеса в целом.

Ключевыми темами TeleMultiMedia в этом году станут:

Текущий этап развития национального цифрового телерадиовещания: концепция и планы.

Инициативы государства, направленные на поддержку и развитие телевидения нового поколения и онлайн-видеосервисов, а также производства отечественного видеоконтента.

Законодательные и социально-культурные аспекты регулирования деятельности цифровых медиа.

Медиапотребление в России: первые результаты адаптации к новым условиям ведения бизнеса.

Ключевые тренды в производстве и распространении контента в цифровой среде.

Перспективные модели монетизации и их роль в развитии российского рынка медиапотребления.

Роль цифровых медиа в развитии экосистем и метавселенных.

Сценарии развития российского рынка цифровых медиа.

Факторы роста рынка российских онлайн-кинотеатров.

Работа с клиентской базой: дополнительные сервисы, тарифные планы, продвижение услуг.

Проблема наполнения медиатек российских онлайн-кинотеатров и варианты ее решения.

Волнообразный рост популярности контента российского производства.

Нишевый контент vs контент для массового потребителя: основные отличия в создании, производстве и распространении.

Кадровый вопрос на рынке производства контента.

Обзор актуальных сервисов и технологий медиапотребления, платформ доставки медиаконтента/OTT- сервисов/Smart TV.

Новые технологии и совершенствование инструментария интерактивного взаимодействия с аудиторией цифровых медиа.

Возможности российской спутниковой связи в увеличении охвата и улучшении качества доставки контента.

Сегмент абонентских устройств для доступа к медиаконтенту: решение проблемы импорта и отечественных аналогов.

Управление спросом и практиками медиапотребления: факторы риска.

Адаптация медиаконтента под запросы аудитории.

Технологические возможности вовлечения аудитории в процесс формирования медиаконтента.

В числе участников TeleMultiMedia Forum 2023 – первые лица крупнейших медиахолдингов страны, федеральных телеканалов и операторов связи, генеральные продюсеры и директора по контенту ведущих онлайн-видеосервисов, а также руководители крупных поставщиков инфраструктурных решений для медиарынка.

Регистрация участия и подробности форума на официальном сайте мероприятия: https://www.tmtconferences.ru/events/tmm-2023/

По вопросам партнерства и участия:

Тел.: +7 994 411-6140, +7 994 411-6148

E-mail: conf@tdaily.ru

