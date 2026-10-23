В Москве прошла презентация нового сезона ТНТ

Гудвин, «Интерны» и шоу об ограблении: на что делает ставку телеканал в 2027 году

Телеканал ТНТ представил новый сезон в историческом здании Рижского вокзала в Москве. Презентация прошла в соответствующей месту стилистике: сцену оформили в виде поезда, двери которого открывались, впуская ведущих, а в зале разместили таблички с названиями российских регионов. Атмосферу дополняли вокзальные звуковые объявления. Среди главных анонсов вечера – возвращение сериалов «Интерны» и «Реальные пацаны» с золотым актерским составом, новые реалити «Путь тигра» и «Идеальное ограбление», а также масштабные планы телеканала в полнометражном кино.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров напомнил, что в 2022 году доля ТНТ составляла 7,3%, а сейчас телеканал достиг рейтинга 9,2% и лидирует среди всех вещателей. По его словам, за последние годы команде удалось переломить негативные прогнозы о будущем телевидения благодаря ставке на юмор, самоиронию и оригинальный российский контент.

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки также отметила рост показателей канала. По ее словам, ТНТ сохраняет лидерство среди аудитории 14–44 лет, а его комедийные проекты занимают все десять позиций в соответствующем рейтинге. Кроме того, канал назван номером один по количеству рекламодателей и представленных брендов. Аудитория его социальных сетей, как сообщила Канделаки, составляет около 120 млн подписчиков.

Шоу: продолжение франшиз и новые форматы

ТНТ продолжит развивать линейку крупных развлекательных проектов. В новом сезоне зрителей ждут «Конфетка», «Музыкальная интуиция», а также реалити «Сокровища императора», «Большой куш», «Титаны», «Битва экстрасенсов», «Мастер игры», «Выжить в…» и «Звезды в джунглях».

Отдельный акцент сделан на спортивных и экстремальных форматах. Канделаки анонсировала новое шоу «Путь тигра», в котором участники, имеющие отношение к спорту, смогут проверить себя в новых испытаниях. Проект продолжит линию «Титанов», а зрители, по замыслу создателей, получат возможность сравнивать участников разных шоу и их физические возможности.

Еще одна новинка – реалити «Идеальное ограбление». Участникам предстоит проходить испытания, разгадывать головоломки и договариваться друг с другом, чтобы увеличить общий денежный фонд. При этом каждый сможет попытаться забрать деньги себе, обманув остальных и преодолев систему безопасности специально оборудованного для шоу особняка. В числе участников заявлены Оксана Самойлова, Оскар Кучера и другие известные персоны.

Канделаки также подчеркнула, что канал продолжит развивать форматы, в которых участники без звездного статуса получают возможность заявить о себе. В частности, новый сезон ждет шоу «Хочу на ТНТ», где зрители могут стать героями телевизионного проекта.

Сериалы: возвращение «Интернов» и «Реальных пацанов»

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов объявил о продолжении трех известных сериалов – «Патриот», «Реальные пацаны» и «Интерны». Последние не появлялись в эфире канала около десяти лет, а «Реальные пацаны» возвращаются после четырехлетней паузы. Водахов отдельно подчеркнул, что «Интерны» вернутся с прежним актерским составом: зрители вновь увидят доктора Быкова, Купитмана и других знакомых героев.

Также продолжится сериал «Жуки». Четвертый сезон, по словам продюсера, установил рекорд по доле среди сезонов проекта – теперь команда рассчитывает проверить потенциал истории в зимнем эфире. Новые серии решили перенести с привычного летнего сеттинга в зиму.

Среди других проектов, которые телеканал развивает в новом сезоне, – комедийные сериалы с понятными зрителю героями и сюжетами. Отдельно Водахов выделил «Тайный город» – масштабное городское фэнтези по циклу романов Вадима Панова. Во вселенной уже более 30 книг, поэтому у экранизации есть потенциал для продолжения. Сериал создается совместно с «Кинопоиском».

Кино: УМКА, Гудвин и Лев Толстой

В киноблоке презентации показали планы на ближайшие премьеры и картины следующих лет. В кинотеатрах уже идут фильмы, созданные при участии команды ТНТ, среди них МОРОЗКО, БИТВА МОТОРОВ, СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ и ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА.

На 17 декабря назначен старт ЗИМЫ В ПРОСТОКВАШИНО, а на 1 января 2027 года – премьеры сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ и приключенческого фильма УМКА. На презентации впервые показали трейлер новой версии истории о полярном медвежонке. Еще одним событием стало раскрытие имени актера, который сыграет Гудвина в продолжении ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: эту роль исполнит Евгений Миронов.

Весной зрителей также ждут комедия Я – ПРИЗРАК с Гариком Харламовым и полнометражная картина ЖУКИ. НОВАЯ ЖИЗНЬ, которая расширит историю сериала.

При этом планы ТНТ выходят далеко за рамки ближайшего сезона. Александр Жаров сообщил, что в 2027 году вместе с партнерами канал намерен начать производство фильма АННА КАРЕНИНА, чтобы выпустить его в 2028-м, к 200-летию Льва Толстого. Еще один заявленный проект – экранизация СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ, которую Жаров назвал классикой российского культурного кода. Кроме того, он пригласил зрителей на премьеру ВОЙНЫ И МИРА, назначенную на 18 февраля.