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Стали известны лауреаты кинофестиваля в Торонто

Автор: БК

19 сентября 2022

Главную награду смотра получили «Фабельманы» Стивена Спилберга

Главный приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто получила картина ФАБЕЛЬМАНЫ Стивена Спилберга. Американский прокат фильма запланирован на 23 ноября 2022 года, прокатчик — Universal Pictures.

Список победителей:
• Приз зрительских симпатий — ФАБЕЛЬМАНЫ (реж. Стивен Спилберг)
• Второе место — ЖЕНЩИНЫ ГОВОРЯТ (реж. Сара Полли)
• Третье место — ДОСТАТЬ НОЖИ 2 (реж. Райан Джонсон)
• Приз зрительских симпатий в секции Midnight Madness — СТРАННЫЙ: ИСТОРИЯ ЭЛА ЯНКОВИЧА (реж. Эрик Аппель)
• Гран-при секции «Платформа» — РИСОВЫЙ МАЛЬЧИК СПИТ (реж. Энтони Щим)
• Приз зрительских симпатий (документальный фильм) — ЧЕРНЫЙ ЛЕД (реж. Хьюберт Дэвис)

В этом году смотр проходил с 8 по 18 сентября.

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