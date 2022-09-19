Стали известны лауреаты кинофестиваля в Торонто

Главную награду смотра получили «Фабельманы» Стивена Спилберга

Главный приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто получила картина ФАБЕЛЬМАНЫ Стивена Спилберга. Американский прокат фильма запланирован на 23 ноября 2022 года, прокатчик — Universal Pictures.

Список победителей:

• Приз зрительских симпатий — ФАБЕЛЬМАНЫ (реж. Стивен Спилберг)

• Второе место — ЖЕНЩИНЫ ГОВОРЯТ (реж. Сара Полли)

• Третье место — ДОСТАТЬ НОЖИ 2 (реж. Райан Джонсон)

• Приз зрительских симпатий в секции Midnight Madness — СТРАННЫЙ: ИСТОРИЯ ЭЛА ЯНКОВИЧА (реж. Эрик Аппель)

• Гран-при секции «Платформа» — РИСОВЫЙ МАЛЬЧИК СПИТ (реж. Энтони Щим)

• Приз зрительских симпатий (документальный фильм) — ЧЕРНЫЙ ЛЕД (реж. Хьюберт Дэвис)

В этом году смотр проходил с 8 по 18 сентября.