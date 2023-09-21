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В столице запустят Московскую цифровую киноплатформу

Автор: БК

21 сентября 2023

Съемочные группы смогут арендовать онлайн павильоны, оборудование, реквизит, костюмы и многое другое

Сергей Собянин подписал постановление о создании Московской цифровой киноплатформы – единой точки доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Киностудии и съемочные группы смогут арендовать онлайн павильоны, оборудование, реквизит, костюмы, транспорт и многое другое.

Сообщается, что это кардинально изменит подход к согласованию съемок в городе – нужно будет всего лишь авторизоваться на сайте и подать заявку в электронном виде.

В информационной базе платформы будут представлены:

• 12 киносъемочных площадок («Останкино», «Энтузиаст», Киностудия имени Максима Горького, «Главкино», «Амедиа», «Моя студия», МЕТМАШ и другие);
• более 200 объектов для киносъемок, в том числе улицы, микрорайоны, парки, усадьбы, музеи;
• около 30 киношкол;
• четыре кинокластера: МЕТМАШ на Рязанском проспекте, кинопарк «Москино» в ТиНАО, Киностудии имени Максима Горького в Ростокино и Центрнаучфильм в Левобережном районе столицы;
• съемочное оборудование и транспорт;
• костюмы и реквизит (около 240 тысяч единиц мебели, форменной одежды, бутафории, декораций, военного реквизита и других объектов).

Также с помощью киноплатформы производители смогут подать заявку на получение городской финансовой поддержки и на проведение съемок на территории Москвы.

Фото: Freepik

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