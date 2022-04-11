Новым гендиректором IVI назначен Николай Васильков

Основатель видеосервиса Олег Туманов возглавит совет директоров компании

Основатель онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов займет позицию председателя совета директоров компании и будет отвечать за стратегию ее развития, сообщают «Ведомости». С 15 апреля гендиректором компании станет заместитель Туманова, директор IVI по стратегии, аналитике и корпоративному развитию Николай Васильков.

IVI был запущен Тумановым в 2010 году, все эти годы он бессменно руководил компанией.

Николай Васильков работает в IVI с марта 2020 года. В должности заместителя гендиректора по стратегии, аналитике и корпоративному развитию IVI Николай отвечал за реализацию ряда приоритетных сделок и бизнес-инициатив, включая сделки по привлечению долгового и акционерного капитала, формирование стратегической модели развития компании, заключение ключевых партнерств по производству оригинального контента.

В частности, в 2021 году Васильков привлек финансирование на $250 млн от консорциума инвесторов («ВТБ капитал», Millhouse, Invest AG и действующие акционеры IVI — РФПИ с партнерами: фондами Ближнего Востока, Baring Vostok и Flashpoint Venture Capital). Он также участвовал в заключении эксклюзивной сделки с компанией «Среда».

Ранее Васильков занимал позицию вице-президента и руководил комплексом по стратегии в АФК «Система», а также работал в инвестиционно-банковском подразделении компании «Ренессанс Капитал».