ТВ-3 и компания 1-2-3 Production начали прием заявок на участие в новом хоррор-акселераторе
Автор: БК
3 ноября 2022
Подать проект можно до конца ноября
Телеканал ТВ-3 совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production принимают заявки для участия в четвёртом хоррор-акселераторе. Финалисты акселератора смогут экранизировать свои сценарные идеи в формате пилота с заявкой на продолжение. Победитель зрительского голосования получит контракт на производство сезона.
Акселератор предоставит участникам экспертную оценку продюсеров, финансовую поддержку производства от студии и продвижение готового фильма, премьера которого состоится на федеральном телеканале.
Заявки на участие принимаются до конца ноября на сайте ТВ-3.
Подробности участия и проекты предыдущих финалистов доступны на сайте: http://accelerator.1-2-3production.com
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