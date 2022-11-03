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ТВ-3 и компания 1-2-3 Production начали прием заявок на участие в новом хоррор-акселераторе

Автор: БК

3 ноября 2022

Подать проект можно до конца ноября

Телеканал ТВ-3 совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production принимают заявки для участия в четвёртом хоррор-акселераторе. Финалисты акселератора смогут экранизировать свои сценарные идеи в формате пилота с заявкой на продолжение. Победитель зрительского голосования получит контракт на производство сезона. 

Акселератор предоставит участникам экспертную оценку продюсеров, финансовую поддержку производства от студии и продвижение готового фильма, премьера которого состоится на федеральном телеканале.

Заявки на участие принимаются до конца ноября на сайте ТВ-3.

Подробности участия и проекты предыдущих финалистов доступны на сайте: http://accelerator.1-2-3production.com

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