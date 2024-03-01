Минюст РФ признал писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского* иноагентами

Ведомство расширило список в пятницу, 1 марта

В пятницу, 1 марта, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов – в него вошли писательница и сценарист Людмила Улицкая* и режиссер Илья Хржановский*.

Книги Людмилы Улицкой стали популярными в начале 1990-х – произведение «Сонечка» принесло ей не только престижную французскую премию Медичи, но и всемирный успех и признание. В 2005 году ее сага «Казус Кукоцкого» легла в основу одноименного сериала Юрия Грымова, где писательница также приняла участие в качестве соавтора сценария. В числе ее других киноработ – сценарии к мелодрамам СЕСТРИЧКИ ЛИБЕРТИ и ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ, мультфильму ТАЙНА ИГРУШЕЙ и другим проектам.

Режиссер Илья Хржановский дебютировал в полнометражном кино в 2004 году драмой 4 – лента по сценарию Владимира Сорокина тогда участвовала во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля и получила один из главных призов на смотре в Роттердаме. Спустя год он стал соучредителем компании «Феномен-Филмз», сделавшей драму Алексея Германа-младшего БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ, а в 2008-м приступил к работе над своим долгостроем – мультимедийным проектом ДАУ о жизни физика Льва Ландау. Первые показы скандального проекта состоялись в Париже в январе 2019 года.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: Wikipedia, YouTube