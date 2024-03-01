top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минюст РФ признал писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского* иноагентами

Минюст РФ признал писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского* иноагентами

Автор: БК

1 марта 2024

Ведомство расширило список в пятницу, 1 марта

В пятницу, 1 марта, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов – в него вошли писательница и сценарист Людмила Улицкая* и режиссер Илья Хржановский*.

Книги Людмилы Улицкой стали популярными в начале 1990-х – произведение «Сонечка» принесло ей не только престижную французскую премию Медичи, но и всемирный успех и признание. В 2005 году ее сага «Казус Кукоцкого» легла в основу одноименного сериала Юрия Грымова, где писательница также приняла участие в качестве соавтора сценария. В числе ее других киноработ – сценарии к мелодрамам СЕСТРИЧКИ ЛИБЕРТИ и ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ, мультфильму ТАЙНА ИГРУШЕЙ и другим проектам.

Режиссер Илья Хржановский дебютировал в полнометражном кино в 2004 году драмой 4 – лента по сценарию Владимира Сорокина тогда участвовала во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля и получила один из главных призов на смотре в Роттердаме. Спустя год он стал соучредителем компании «Феномен-Филмз», сделавшей драму Алексея Германа-младшего БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ, а в 2008-м приступил к работе над своим долгостроем – мультимедийным проектом ДАУ о жизни физика Льва Ландау. Первые показы скандального проекта состоялись в Париже в январе 2019 года.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: Wikipedia, YouTube

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером проката
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером
Подробнее
ТНТ подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2024-й
Подробнее
Предпродажи уикенда: в лидерах «Прошлые жизни» и «Кот и пес»
Подробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»
Подробнее
Международная касса: «Бедные-несчастные» стали самым успешным фильмом Йоргоса Лантимоса
Подробнее
Официальная касса России: «Лед 3» сохранил лидерство в прокате
Подробнее
Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 февраля – 3 марта
Подробнее
Клим Шипенко может снять еще один фильм про космос
Подробнее
Отреставрированная версия «Бриллиантовой руки» впервые выйдет в российский прокат
Подробнее