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UPI Россия и «Марс Медиа» заключили стратегическое соглашение

Автор: БК

20 января 2022

Прокатчик выступит дистрибьютором фильмов «Воланд», «Мира» и других проектов продюсерской компании

Компании Universal Pictures International Россия и «Марс Медиа» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого UPI выступит дистрибьютором проектов, которые производит продюсерская компания. Первыми совместными релизами станут фильмы ВОЛАНД и МИРА.

Прокат картины ВОЛАНД начнется 1 января 2023 года. Фильм-катастрофа «МИРА» выйдет в прокат в 2023 году.

Рубен Дишдишян, генеральный продюсер «Марс Медиа»: «Я очень рад начать сотрудничество с UPI, компанией — лидером кинодистрибьюции 2021 года. Это настоящие профессионалы своего дела. Вместе мы сможем реализовать наши самые смелые и амбициозные задачи и самое важное — донести до максимально широкого зрителя наши проекты, в работу над которыми мы вложили всю нашу любовь к кино». 

Вадим Иванов, генеральный директор UPI Россия: «Компания "Марс Медиа" является одним из лидеров по производству качественного российского контента. Курс команды Рубена Дишдишяна на создание амбициозных проектов, безусловно, близок нам, именно поэтому первым фильмом, дистрибьютором которого выступит UPI, будет картина ВОЛАНД по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова. Мы рады началу этого стратегического партнерства и приложим максимум усилий, чтобы оно стало успешным и взаимовыгодным».

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