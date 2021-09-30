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«Веном 2» побил постковидный рекорд российских сборов в премьерный день

Автор: Виолетта Палий

30 сентября 2021

Ранее рекорд принадлежал фильму «Мортал Комбат»

По данным ЕАИС на 17:00 30 сентября, касса кинокомикса ВЕНОМ 2 за четверг составляет 114,657 млн рублей. Этот результат оказался первым в постковидный период – до этого рекорд сборов стартового дня новой эпохи принадлежал фильму МОРТАЛ КОМБАТ (102,980 млн). Следом идет ДЮНА, которая пыталась обновить этот рекорд несколько недель назад, с кассой 100,756 млн. В пятерку лидеров входят ФОРСАЖ 9 (96,041 млн) и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (90,069 млн).

ВЕНОМ 2 также претендует на установление постковидного рекорда сборов стартового уикенда в России, который несколько недель назад все же удалось обновить ДЮНЕ: кинокомикс, по аккуратным оценкам БК, может собрать 650 млн рублей. При этом в премьерный уикенд ДЮНА заработала 564,141 млн.  

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