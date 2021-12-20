Viasat и Megogo Distribution заключили контентное партнерство

Зрителям телеканалов группы компаний станут доступны российские и зарубежные фильмы

Группа компаний Viasat заключила контентную сделку с кинопрокатчиком Megogo Distribution. Несколько десятков фильмов зарубежного и российского производства станут доступны зрителям телеканалов семейства TV1000 и пользователям пакета телеканалов ViP.

В рамках двухлетнего контракта в доступе появятся отечественные и зарубежные проекты разных жанров. На эксклюзивной основе будут показаны такие кинокартины, как ЧЕСТНЫЙ ВОР (2020), ГРЕНЛАНДИЯ (2020) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (2020).

Кроме того, на эксклюзивной основе станут доступны такие новинки российского проката, как СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (2019); ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (2020); БУЛКИ (2020) и СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2021).

В рамках контракта с Megogo Distribution в эфире телеканалов будут транслировать рейтинговые российские и голливудские фильмы, блокбастеры и старые кинохиты. Уже в декабре зрителям стали доступны, в том числе, такие кинокартины: ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН (2009); СТРИПТИЗЕРШИ (2019); ПОВАР НА КОЛЕСАХ (2014); ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ (2018); ТАЙНА 7 СЕСТЕР (2017); МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ (2012, США); ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ (2013); ВИЗАНТИЯ (2012); ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ (2013); ШЕФ (2012); ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ (2009); СИНИСТЕР (2012) и другие.

«Мы продолжаем наращивать наше присутствие в медиасегменте. Сделка с Megogo Distribution – это верный шаг в этом направлении. Мы заботимся о комфорте наших зрителей, предлагаем качественный разножанровый контент на любой вкус, и мы рады удовлетворить потребности даже самой искушенной аудитории. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным и привлечет новых зрителей, и увеличит охваты», — заявил генеральный директор Viasat Алексей Кроль.