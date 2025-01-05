top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Волшебник Изумрудного города» заработал два миллиарда в российском прокате

«Волшебник Изумрудного города» заработал два миллиарда в российском прокате

Автор: БК

5 января 2025

Покорение знакового рубежа случилось на пятый день

Согласно данным ЕАИС на 17:30 (МСК) 5 января, кассовые сборы ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА составили 2 млрд рублей.

В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 5-й день проката ленты.

Фильм Игоря Волошина стал двенадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и первым за 2025 год.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные рождественские и новогодние фильмы у российских пиратов в 2024 году
Подробнее
Лучшие фильмы 2024 года: выбор редакции БК
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках января
Подробнее
«Волшебник Изумрудного города» заработал больше миллиарда в российском прокате
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках января
Подробнее
Знаки и пробелы: итоги 2024 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Елки 11» неожиданно вырвались в лидеры
Подробнее
Авторские права на Тинтина и Попая перешли в США в общественное достояние
Подробнее
«Финист: Первый богатырь» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Вокруг света: итоги 2024 года
Подробнее
Международная касса: «Злая: Сказка о ведьме Запада» установила рекорд в мировом прокате
Подробнее
Американская касса: «Муфаса: Король Лев» показал прирост сборов на втором уикенде
Подробнее
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в лонг-лист премии BAFTA
Подробнее
Сборы якутского кино в 2024 году стали рекордными для региона
Подробнее