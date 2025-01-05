«Волшебник Изумрудного города» заработал два миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на пятый день

Согласно данным ЕАИС на 17:30 (МСК) 5 января, кассовые сборы ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА составили 2 млрд рублей.

В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 5-й день проката ленты.

Фильм Игоря Волошина стал двенадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и первым за 2025 год.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА