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Компания Village Roadshow подала на банкротство

Автор: Илья Кувшинов

18 марта 2025

Одной из главных причин стал затянувшийся суд с Warner Bros. из-за релиза последней «Матрицы»

Продюсерская компания и финансист Village Roadshow Entertainment Group, ответственная за создание большого количества проектов для Warner Bros., подала заявление о банкротстве.

Согласно судебным документам, ее долг по обеспеченным облигациям составляет $223,8 млн и $163,1 млн – по старшим необеспеченным облигациям.

Одной из главных причин, по которой компания сворачивает свою деятельность, стал затяжной и дорогостоящий судебный процесс с Warner Bros. касательно одновременного релиза МАТРИЦЫ: ВОСКРЕШЕНИЕ в кинотеатрах и на цифровых платформах в 2021 году.

Компания Village Roadshow была основана в 1997 году и за это время создала более 100 фильмов. В их числе – МАТРИЦА, ОДИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА, ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ, КОНСТАНТИН, Я – ЛЕГЕНДА, ГРАНЬ БУДУЩЕГО, ЛЕГО. ФИЛЬМ, БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ и многие другие.

Отмечается, что, как и многие развлекательные компании, Village Roadshow столкнулась с проблемой спада производства из-за пандемии и последующих забастовок гильдий сценаристов и актеров США. Компания рассматривала возможность продажи с начала 2024 года.

В документах потенциальным покупателем библиотеки называется инвестиционная компания Content Partners LLC, которая согласилась заплатить за нее $365 млн.

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