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Дени Вильнев верит в IMAX и широкие форматы

Автор: Илья Кувшинов

25 сентября 2023

Режиссер уверен, что за этим будущее кинематографа

Режиссер Дени Вильнев обсудил с журналистами AP успех ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана. Постановщик отметил, что за IMAX – будущее.

«Будущее кинематографа – это IMAX и широкие форматы, – сказал он. – Зрители хотят посмотреть то, чего они не могут увидеть дома на стримингах. Им нужно событие».

Вильнев также отметил, что с самого начала был уверен в кассовом успехе ленты о создателе атомной бомбы.

«В сознании некоторых людей фильмы стали контентом, а не формой искусства. Я ненавижу это слово. Тот факт, что такие картины, как ОППЕНГЕЙМЕР, выходят на большие экраны и становятся событием, помогает напомнить: кино – это потрясающая форма искусства, которую нужно смотреть в кинотеатрах», – подчеркнул постановщик.

На данный момент, лента Кристофера Нолана стала пятым самым кассовым релизом IMAX в истории, заработав $179 млн в мировом прокате и побив результат супергеройской ленты МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($150 млн).

Фото: кадр со съемок фильма БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049

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