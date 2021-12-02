ViP Play представил новинки декабря 2021 года

Безумные гонки, разборки мафии, расследования и другие истории

Онлайн-кинотеатр ViP Play подготовил подборку рейтинговых кинокартин, которые помогут поднять настроение и не заскучать в ожидании Нового года.

• С 1 декабря — БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (16+)

На дворе - 1937 год. Действие происходит в Англии. Главный герой – писатель Чарльз Кондомайн, который переживает творческий кризис. Загадочным образом он вызывает душу своей первой покойной жены Эльвиры. Именно бывшей возлюбленной так не хватало Чарльзу для вдохновения. Но всё омрачает одно обстоятельно: Чарльз – женат. И его второй супруге Рут совершенно не нравится такое положение вещей. Теперь жизнь главного героя и его второй жены обретает совсем другие краски. Что ждёт этот любовный треугольник?

• С 4 декабря — СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА (18+)

Долгожданное продолжение кровавой франшизы. Нас ждёт история супружеской пары из Мексики, которая перебралась в США, чтобы начать в этой стране новую счастливую жизнь. Адела и Хуан не подозревают, что впереди их ждёт Судная ночь. По сюжету фильма – это единственное время в году, когда людям разрешается безнаказанно совершать преступления. Однако группа мародёров решает, что кровавая бойня не должна заканчиваться никогда. Главным героем не остаётся ничего другого, кроме как включиться в игру на выживание.

• С 6 декабря — сериал «Рейка» (18+, эксклюзивная премьера)

Рейка - девушка-детектив с непростой судьбой. В детстве она была похищена соседским фермером, которые насиловал её на протяжении многих лет. В возрасте 16 лет Рейке удалось от него сбежать. Теперь, став взрослой, ей предстоит вернуться в родную деревню, чтобы расследовать серийные убийства. Она не подозревает, каким кошмаром для нее это обернется.

• С 7 декабря — НИКОМУ НЕ ГОВОРИ (16+)

США, штат Кентукки. В маленькой деревушке живут два брата Мэтт и Джоуи. Их Мама тяжело больна, и чтобы найти деньги на ее лечение, братья решают ограбить дом. Но не всё идёт по их плану. Из-за неудачного стечения обстоятельств, ребят замечает охранник и устраивает за ними погоню, а потом случайно проваливается в колодец. Теперь Мэтту и Джоуи нужно выбирать, как поступить с пленником…

• С 8 декабря — сериал «Умысел»

В центре сюжета – история супругов британцев, которые переезжают в Австралию, чтобы начать новую жизнь. Их брак трещит по швам после измены мужа. Ради дочери, Анна надеется сохранить семью любой ценой. Однако появление в их доме молодой няни Бекки только усугубляет ситуацию. Девушка не так проста, какой кажется на первый взгляд. На чей стороне окажется фортуна? Смогут ли герои сохранить брак?

• С 16 декабря — ПЕРЕВОДЧИКИ (16+)

Издательство нанимает девять талантливых переводчиков для работы над новым бестселлером известного писателя. И всё бы ничего, но по требованию работодателя их заставляют полностью отказаться от связи с внешним миром и переехать в секретный бункер, чтобы не допустить утечки информации. Переводчики приступают к работе, но в какой-то момент становится ясно, что кто-то каким-то образом получил часть текста будущего шедевра и теперь требует выкуп.

• С 19 декабря — ФОРСАЖ 9 (12+)

Бывшему уличному гонщику Доминику Торетто снова предстоит собрать команду друзей, чтобы сражаться с врагом. Они, как супергерои, не боясь смерти, берутся за самые отчаянные задания и выполняют самые невероятные трюки, чтобы победить зло и спасти весь мир. На этот раз ситуация осложняется тем, что по сюжету главным врагом Торетто является его родной брат Джейкоб. Он охотится за некой программой-вирусом, которая может «заразить» и подчинить себе любое оружие на планете. На чьей стороне будет правда?

• С 20 декабря — БУГИ (18+)

Нас ждёт история о простом парне Альфреде Чине по прозвищу Буги, который хочет чего-то добиться в жизни. Он увлекается баскетболом и его мечта — играть в Национальной сборной по баскетболу. Но у его родителей другие планы — они хотят, чтобы он сосредоточился на учёбе. По ходу фильма перед героем всё время возникает вопрос выбора, также ему нужно разобраться в отношениях со своей девушкой, с одноклассниками, с соперниками на корте, с давлением родителей и даже с самим собой. Сможет ли Буги преодолеть все трудности и прийти к своей мечте?

• С 22 декабря — ХУДШИЙ БРАК В ДЖОРДЖТАУНЕ (16+)

Главный герой фильма - Альбрехт Мут, молодой авантюрист. Его жена - Виола Драт, влиятельная женщина преклонных лет. Благодаря связям супруги, амбициозному карьеристу Муту удаётся войти в высшие политические круги. Он с радостью посещает званные ужины представителей элиты. Со стороны их супружеская пара выглядит счастливой. Но семейная идиллия рушится, когда 91-летнняя женщина умирает. Выясняется, что её смерть наступила не от естественных причин. И теперь главный подозреваемый - Альбрехт Мут.

• С 25 декабря – ЗАСТУПНИК (16+)

Джим — бывший военный, ведет тихую и уединённую жизнь неподалеку от мексиканской границы. Но однажды всё меняется. Джим становится очевидцем перестрелки, в которой погибает мать мексиканского мальчика Мигеля. Наш герой решается помочь парнишке и наказать бандитов. Теперь ему предстоит противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки. Что из этого получится смотрите в фильме.

• С 25 декабря — сериал «Убийство по Фрейду» (18+, 2 сезон)

Вену 1900-х годов сотрясает серия жестоких убийств. Опытный детектив Оскар Райнхард сразу начинает расследования, но не один… В этот раз ему дают в помощники студента медицинского университета, врача Макса Либермана, увлечённого философией Зигмунда Фрейда. Поначалу инспектор воспринимает своего помощника в штыки, но постепенно проникается к нему доверием. Ведь юноша действительно выказывает недюжинную наблюдательность, а его выводы часто оказываются верными.