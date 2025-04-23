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«Вольга» и «Цифровое Телевидение» будут совместно развивать «Мульт в кино»

Автор: БК

23 апреля 2025

В этом году киножурнал отмечает свое 10-летие

Кинопрокатная компания «Вольга» объявила о партнерстве с медиахолдингом «Цифровое Телевидение», с которым она планирует совместно развивать франшизу МУЛЬТ В КИНО.

Грядущий 182-й выпуск киножурнала будет выпущен в широкий прокат уже «Вольгой» 17 мая.

«Мы рады, что наш киножурнал МУЛЬТ В КИНО вырос из камерного проекта во всероссийский кинотеатральный. Проект занял свою нишу в прокате, а наши дорогие маленькие зрители привыкли регулярно смотреть премьерные эпизоды лучших анимационных российских сериалов в кинотеатрах на всей территории России. В целях дальнейшего развития проекта мы усиливаем его партнерством с кинопрокатной компанией “Вольга”, которая давно и успешно работает в сегменте проката анимационного контента», – заявил генеральный директор медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберт Гндолян.

«С момента основания компании и по сегодняшний день мы собираем дистрибьюторский пакет так, чтобы абсолютно любой потенциальный зритель нашел для себя что-то интересное в кинотеатре. Работу с сегментом дошкольников мы считаем критически важной, потому что в этом возрасте развивается вкус и привычка ходить в кино. Мы уже много работали с контентом для возраста 0+: ЛУНТИК, МАША И МЕДВЕДЬ, ТРИ КОТА, БАРБОСКИНЫ TEAM, в 2026 году мы выпустим масштабную франшизу с пилотным проектом — мультфильм ГРУЗОВИЧКИ. Поэтому партнерство с медиахолдингом “Цифровое Телевидение” стало своевременным масштабированием интересного для нас сегмента», – добавил глава компании «Вольга» Сергей Ершов.

Напомним, что МУЛЬТ В КИНО выходит в прокат с 2015 года и включает в себя новые серии популярных российских мультсериалов до их премьер на стримингах и телеэфире.

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